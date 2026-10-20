Mahkeme, Gürlek’in davasını kısmen kabul edip Özel’in 750 bin TL ödemesine hükmetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına ilişkin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel'in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı