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Zelenski'den itiraf gibi sözler: Çok sayıda insan kaybediyoruz

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Zelenski'den itiraf gibi sözler: Çok sayıda insan kaybediyoruz
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Rusya ile devam eden savaşa ilişkin itiraf gibi bir açıklama geldi. Zelenski, "Tabii ki bu savaşı kaybetmedik ancak çok sayıda insan kaybediyoruz. Rusya'nın saldırılarında hem insan hem zaman kaybediyoruz" dedi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşı kaybetmediklerini ancak çok sayıda insan kaybettiklerini bildirdi.
  • Zelenski, Oslo'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştü.
  • ABD'li özel temsilci Witkoff'un yarın Rusya'ya giderek Vladimir Putin ile Oslo'daki görüşmeye ilişkin temaslarda bulunacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşı kaybetmediklerini ancak çok sayıda insan kaybettiklerini bildirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik müzakereler çerçevesinde Norveç'in başkenti Oslo'ya gelen Zelenski, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner ile görüştü.

"HEM İNSAN HEM ZAMAN KAYBEDİYORUZ" 

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Norveç'in Ukrayna'ya en çok destek veren ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "Ukrayna, ABD'nin enerji alanında ateşkes önerisini derhal destekledi. Ancak Rusya saldırılara devam ederek karşılık verdi." dedi.

Zelenski, 48 saat içerisinde yeni görüşmeler yapılacağına işaret ederek, Witkoff ve Kushner ile bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın barışı herkesten çok istediğini dile getiren Zelenski, "Tabii ki bu savaşı kaybetmedik ancak çok sayıda insan kaybediyoruz. Rusya'nın saldırılarında hem insan hem zaman kaybediyoruz." diye konuştu.

"WİTKOFF, RUSYA'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK" 

Norveç Başbakanı Store da görüşmelerin yapıcı ve iyi geçtiğini, Ukrayna'nın güvenliği, savaş sonrası refah planı ve yaptırımlar gibi birçok konuyu ele aldıklarını aktardı.

Witkoff'un yarın Rusya'ya gideceğini ifade eden Store, ABD'li özel temsilcinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Oslo'daki görüşmeye ilişkin temaslarda bulunacağını belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise sürecin yeniden "rayına girdiğine" değinerek, "Bugün bir başarıydı. Yarın ise yeni bir gün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Oslo'da bugün yapılan görüşmeye Zelenskiy, Store, Stubb ve Witkoff yüz yüze katılırken İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkeleri ile Avrupa Birliği'nden (AB) ve NATO'dan temsilciler, ayrıca grip olması nedeniyle Kushner uzaktan görüntülü katıldı.

Kaynak: AA
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