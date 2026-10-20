Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası

Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Günlerdir dillerden düşmeyen Kylie Jenner’ın Victoria’s Secret defilesinde giydiği fantezi sütyeni ile ilgili bugün farklı bir iddia ortaya atıldı. Sütyeni Türk bir iş insanının eşine hediye etmek için satın aldığı öne sürüldü. Marka tarafından doğrulanmayan bu haberin ardından fiyat bilgisi de yeniden tartışma konusu oldu. Yabancı basın, tasarımın toplam değerini 50 milyon dolar olarak duyurmuştu.
Victoria’s Secret’ın 2026 defilesinde Kylie Jenner’ın taşıdığı fantezi sütyeniyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türk bir iş insanının, mücevher niteliğindeki tasarımı eşine hediye etmek üzere satın aldığı öne sürüldü.
SÜTYENİN DEĞERİ 50 MİLYON DOLAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI
Victoria’s Secret defilesinde tanıtılan tasarımın toplam değeri yabancı basında 50 milyon dolar olarak yer aldı. Jacob & Co. imzalı sütyende 4 bin 410 doğal elmas ve 75,54 karatlık sarı merkez elmas bulunuyor. Merkez taşın değerinin 22 milyon dolar olduğu bildirildi.