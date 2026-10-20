Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Victoria’s Secret’ın 2026 defilesinde Kylie Jenner’ın taşıdığı fantezi sütyeniyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türk bir iş insanının, mücevher niteliğindeki tasarımı eşine hediye etmek üzere satın aldığı öne sürüldü.

SÜTYENİN DEĞERİ 50 MİLYON DOLAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Victoria’s Secret defilesinde tanıtılan tasarımın toplam değeri yabancı basında 50 milyon dolar olarak yer aldı. Jacob & Co. imzalı sütyende 4 bin 410 doğal elmas ve 75,54 karatlık sarı merkez elmas bulunuyor. Merkez taşın değerinin 22 milyon dolar olduğu bildirildi.