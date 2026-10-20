Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Günlerdir dillerden düşmeyen Kylie Jenner’ın Victoria’s Secret defilesinde giydiği fantezi sütyeni ile ilgili bugün farklı bir iddia ortaya atıldı. Sütyeni Türk bir iş insanının eşine hediye etmek için satın aldığı öne sürüldü. Marka tarafından doğrulanmayan bu haberin ardından fiyat bilgisi de yeniden tartışma konusu oldu. Yabancı basın, tasarımın toplam değerini 50 milyon dolar olarak duyurmuştu.

Victoria’s Secret’ın 2026 defilesinde Kylie Jenner’ın taşıdığı fantezi sütyeniyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türk bir iş insanının, mücevher niteliğindeki tasarımı eşine hediye etmek üzere satın aldığı öne sürüldü.

SÜTYENİN DEĞERİ 50 MİLYON DOLAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Victoria’s Secret defilesinde tanıtılan tasarımın toplam değeri yabancı basında 50 milyon dolar olarak yer aldı. Jacob & Co. imzalı sütyende 4 bin 410 doğal elmas ve 75,54 karatlık sarı merkez elmas bulunuyor. Merkez taşın değerinin 22 milyon dolar olduğu bildirildi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Üsküdar'da seçim günü! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Üsküdar'da seçim günü! İki parti aday çıkarmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Manisa'da baba ve oğluna silahlı saldırı! Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin olay yerinde öldü

Baba ve oğlu aynı anda can verdi! Saldırının nedeni hâlâ sır
ABD'de gıda alarmı! 718 ton et ve tavuk ürünü piyasadan toplatılıyor

Yüzlerce ton et piyasadan toplatılıyor
RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

İntihar eden genç oyuncuya nişanlısından “Ya annen ya ben” ültimatomu

Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

"Açığız" yazdı, giren olmadı! İşte ülkede yağmalanmayan tek dükkan
Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi