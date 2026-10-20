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İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi

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İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
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İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, yürütülen faaliyetler kapsamında bugün saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

KAYIP AHMET DERİN’İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından bölgede yapılan detaylı incelemelerde, deniz yüzeyinden çıkarılan cansız bedenin, sel sularına kapılarak kaybolduğu bildirilen Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SON VERİLDİ

Açıklamada, Ahmet Derin'in naaşına ulaşılmasının ardından sel felaketinde yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi. Bölgede başka kayıp şahsın kalmadığının belirlenmesi üzerine yürütülen arama kurtarma çalışmalarına resmi olarak son verildiği duyuruldu.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımuzaffer doğan:

Yüce Rabbimiz selde hayatını kaybedenlere şehitlik mertebesine yükseltsin inşallah..amin

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