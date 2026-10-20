Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

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Esenyurt’ta görevden alınan eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, katıldığı bir düğünde nikah şahitliği yaptı. Kıyılan nikahın ardından nikah memurunun evlilik cüzdanını Özer yerine çifte teslim etmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

BAHÇELİ "GÖREVİNE DÖNMELİ" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı bir açıklamada "Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır" demişti.

Kaynak: Haberler.com