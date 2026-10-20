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Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı

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Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
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Azerbaycan, anayasal düzeni değiştirmeye çağrı ve dini nefret kışkırtıcılığı suçlamalarıyla Türkiye'de yaşayan Fatih Tezcan'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında gıyabi tutuklama ve uluslararası arama kararı çıkardı.

Azerbaycan’ın, Türkiye’de ikamet eden yedi kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkardığı iddia edildi. Azeri-Press Agentliyi'nin aktardığı bilgiye göre; Azerbaycan Başsavcılığı, söz konusu şahıslar hakkında anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik açık çağrılarda bulunmak ile dini gerekçelerle nefret ve düşmanlığı kışkırtmak suçlamaları kapsamında yürütülen ceza davası doğrultusunda bu kararın alındığını açıkladı.

MAHKEME GIYABİ TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Soruşturma çerçevesinde Bakü Binagadi Bölge Mahkemesi'nin yedi şüpheli hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardığı ve bu kişilerin uluslararası arananlar listesine alındığı bildirildi.

ARANAN İSİMLER LİSTESİ AÇIKLANDI

Uluslararası arama kararı çıkarıldığı öne sürülen listede Rıdvan Kaya, Zekeriya Ceran (Abdullah İmamoğlu), Fatih Tezcan, Ahmet Şanlı, Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu'nun yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıisko.boga.1992:

aliyev in suyu ısındı kendini bi halt zannediyor

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Senin kanunlarının Türkiye'de hükmü yok.. diktatör olunca kanunlarım her yerde geçer zannediyor.. zihniyet aynı zihniyet

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