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Avukat Afşin Hatipoğlu'na 'Daltonlar' tehdidi! Canlı yayındayken aranıp 5 milyon lira istendi

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Avukat Afşin Hatipoğlu'na 'Daltonlar' tehdidi! Canlı yayındayken aranıp 5 milyon lira istendi
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Avukat Afşin Hatipoğlu, cuma akşamı Sözcü TV yayınındayken Daltonlar suç örgütünün adını kullanan bir kişi tarafından arandığını, kendisinden 5 milyon lira istendiğini ve ödemezse öldürüleceğinin söylendiğini açıkladı. Suç duyurusunda bulunup koruma talep eden Hatipoğlu, İstanbul Emniyeti'nden aldığı randevunun iptal edildiğini belirterek "Şu an itibarıyla hayatım tehdit altında" dedi.

  • Avukat Afşin Hatipoğlu, Sözcü TV yayını sırasında arandığı ve yayını terk etmemesi halinde öldürülmekle tehdit edilip kendisinden 5 milyon lira istendiğini bildirdi.
  • Hatipoğlu, suç duyurusunda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini, İstanbul Emniyeti ile görüşmek için aldığı randevunun iptal edildiğini duyurdu.
  • Tehdit mesajlarında Daltonlar örgütünün adı kullanılarak yayının terk edilmesi istendi ve +63 ile +62 ön kodlu iki farklı numaradan arama yapıldı.
(ANKARA) - 

Avukat Afşin Hatipoğlu, cuma akşamı katıldığı Sözcü TV programı sırasında kendisini arayan bir kişinin yayını terk etmemesi halinde öldürmekle tehdit ettiğini ve 5 milyon lira istediğini belirterek, suç duyurusunda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini açıkladı. İstanbul Emniyeti ile görüşmek için aldığı randevunun daha sonra iptal edildiğini kaydeden Hatipoğlu, "Şu an itibarıyla hayatım tehdit altında" dedi.

Avukat Afşin Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

DALTONLAR ADINA 5 MİLYON LİRA İSTEDİLER

"Cuma akşamı Sözcü TV yayınındayken +63 ile başlayan bir telefon numarasından arandım. Yayında olduğum için telefonu açamadım. Daha sonra bana bir mesaj gönderildi. Mesajda, Daltonlar örgütünün yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişinin adı verilerek yayını terk etmem istendi. Numarayı engelledim. Daha sonra +62 ile başlayan başka bir numaradan arandım. Arayan kişi, kendisini tanıtarak Daltonlar örgütünün liderinden izin aldığını söyledi. Bana 5 milyon lira ceza kestiğini, bu parayı vermezsem beni öldüreceğini belirtti.

EMNİYET RANDEVUSU İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili elimizdeki belgelerle birlikte suç duyurusunda bulundum ve koruma talep ettim. Bir emniyet mensubu tanıdığım aracılığıyla İstanbul Emniyetine de ulaştım ve onlarla istişare etmek istedim. Bugün için bana randevu verildi. Ancak daha sonra aranarak, konuyu bir karakola anlatmam gerektiği söylendi ve randevum iptal edildi.

Bu aşamada, yaşadıklarıma ilişkin somut bilgileri en ufak bir yorum katmadan sizlerle paylaştım. Konuyla ilgili henüz siyasi veya şahsi bir yorum da yapmayacağım, yaşadığım yalın gerçek budur; 'Ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden birinin adı kullanılarak tehdit edildim. Televizyon yayınını terk etmem, istenen 5 milyon lirayı ödemezsem öldürüleceğim söylendi.' Şu an itibarıyla hayatım tehdit altında. Devletten başka beni koruyacak bir merci, halktan başka da bir dayanağım yok."

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımalidemiir69:

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