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İngiltere, Suudi Arabistan savunması için Typhoon savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor

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İngiltere, Suudi Arabistan savunması için Typhoon savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor
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İngiltere, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından hava savunmasına destek için RAF'a ait Typhoon savaş uçaklarını bölgeye konuşlandıracağını açıkladı. Hükümet, uçakların yalnızca savunma rolünde görev yapacağını, Husilere saldırı düzenlemeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - İngiltere, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının artmasının ardından, ülkenin hava savunmasına destek amacıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon savaş uçaklarını bölgeye konuşlandıracağını açıkladı. İngiliz hükümeti, uçakların yalnızca savunma görevi yürüteceğini ve Husilere yönelik saldırılarda kullanılmayacağını ifade etti.

İngiltere, Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın savunmasına destek için Typhoon savaş uçaklarını bölgeye gönderme kararı aldı. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu uçaklar savunma rolünde görev yapacak ve Husilere karşı saldırı düzenlemeyecek" dedi. Kararın, Husilerin başkent Riyad ve Suudi Arabistan kıyısındaki enerji tesislerine yönelik son saldırılarının ardından alındığı belirtildi.

Suudi yetkililere göre, geçen hafta ülkenin havalimanlarına düzenlenen Husi saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti. Riyad Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen füze saldırısında ise 13 kişi öldü, 308 kişi yaralandı. Saldırı, Suudi Arabistan'da son 10 yılı aşkın sürenin en ölümcül saldırısı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere, Typhoon savaş uçaklarının yanı sıra Suudi Arabistan'a askeri danışmanlar ile savunma ekipmanlarının ülke içinde taşınmasına destek verecek bir RAF A400M nakliye uçağı da gönderecek. Londra'nın Suudi Arabistan'ın savunma operasyonlarına sağladığı havadan yakıt ikmali desteğinin de 90 gün uzatıldığı açıklandı.

Kaynak: ANKA
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