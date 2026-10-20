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Kylie Jenner’ın defilede 50 milyon dolarlık sütyeni giymesi tartışma yarattı, markadan yanıt geldi

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Kylie Jenner’ın defilede 50 milyon dolarlık sütyeni giymesi tartışma yarattı, markadan yanıt geldi Haber Videosunu İzle
Kylie Jenner’ın defilede 50 milyon dolarlık sütyeni giymesi tartışma yarattı, markadan yanıt geldi
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Victoria’s Secret’ın 2026 defilesinde 50 milyon dolar değerindeki fantezi sütyenini Kylie Jenner’ın taşıması tartışma yarattı. Bir model yerine Jenner’ın seçilmesine tepki gösterenler, tasarımı daha iyi taşıyabilecek isimler bulunduğunu savundu. Markanın baş kreatif direktörü Adam Selman, tercihin nedenini Jenner’ın moda ve popüler kültür üzerindeki etkisiyle açıkladı.

  • Victoria's Secret'ın Los Angeles'taki 2026 defilesinde yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki fantezi sütyeni Kylie Jenner taşıdı.
  • Sütyende, 22 milyon dolar değerinde 75,54 karatlık sarı merkez elmasın da aralarında bulunduğu 4 bin 410 doğal elmas kullanıldı.
  • Tasarım, 15 zanaatkarın bin saatten fazla çalışmasıyla hazırlandı ve yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığında.

Victoria’s Secret’ın Los Angeles’taki 2026 defilesinde bu yılın fantezi sütyenini Kylie Jenner taşıdı. Realite şov yıldızı ve girişimci Jenner, Victoria’s Secret meleği ya da profesyonel bir model olmadığı halde podyumda yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki tasarımla yürümesi eleştirilere neden oldu.

“NEDEN KYLIE JENNER?”

Sosyal medyada Jenner’ın podyuma torpille çıktığı yönünde yorumlar yapılırken, fantezi sütyeni ondan daha iyi taşıyabilecek birçok model bulunduğu ve seçimin diğer süper modellere haksızlık olduğu savunuldu. Eleştirilerde, “Neden Kylie Jenner seçildi?” sorusu öne çıktı.

MARKADAN SEÇİMİN NEDENİNE AÇIKLAMA

Victoria’s Secret’ın baş kreatif direktörü Adam Selman, Vogue’a yaptığı açıklamada Jenner’ın moda, kültür ve televizyonun ötesine geçen bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Selman, şovun büyük bir eğlence etkinliği olduğunu belirterek Jenner’ı bu gösteri için “harika bir katalizör” olarak tanımladı.

Jenner’ın kendi kültürünü oluşturduğunu ifade eden Selman, markanın hayranlara hem görkemli bir fantezi sütyeni hem de geniş bir takipçi kitlesi ve kültürel etkisi olan beklenmedik bir ismi sunmak istediğini anlattı. Selman, bu farklı eşleşmeyi “neşeli” ve “eğlenceli” bulduğunu da söyledi.

TASARIMDA 4 BİN 410 ELMAS KULLANILDI

Jenner’ın taşıdığı tasarım, Victoria’s Secret defilelerinde bugüne kadar kullanılan en pahalı fantezi sütyen oldu. Sütyende, 22 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 75,54 karatlık sarı merkez elmasın da aralarında bulunduğu 4 bin 410 doğal elmas yer aldı.

15 zanaatkarın bin saatten fazla çalışmasıyla hazırlanan tasarımın ağırlığı yaklaşık 1,8 kilogram olarak açıklandı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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