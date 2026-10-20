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Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı

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Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı
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Real Madrid, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin futbolcularına parmak arası terlik giymeyi yasakladığı öne sürüldü. Gerekçe ise terliklerin ayak parmaklarını sürekli kavrama hareketine zorlaması ve yeterli taban desteği sunmaması. Uzmanlara göre bu tür terliklerin uzun süre kullanılması, bazı kişilerde ayak ağrılarını artırabiliyor.

  • Real Madrid, Manchester City ve Bayern Münih gibi kulüplerin tesislerinde parmak arası terlik kullanımına izin verilmediği iddia ediliyor.
  • Arka bandı olmayan parmak arası terlikler, terliğin ayaktan çıkmaması için parmakların istemsizce bükülmesine ve uzun süreli kullanımda ayak kaslarında yorgunluğa yol açabiliyor.
  • İnce ve düz tabanlı terlikler ayak kemerini yeterince desteklemeyebiliyor; ancak parmak arası terlik kullanımının tek başına plantar fasiite neden olduğu söylenemiyor.

Dünya futbolunda kulüpler, milyonlarca euroluk yatırımlarla kadrolarına kattıkları oyuncuların sağlığını korumak için antrenmandan beslenmeye, uykudan dinlenmeye kadar pek çok ayrıntıyı kontrol altında tutuyor. Ancak futbolcuların günlük yaşamda kullandığı sıradan bir terlik türü de dikkat çekici bir tartışmanın konusu oldu.

Real Madrid, Manchester City ve Bayern Münih gibi kulüplerin tesislerinde parmak arası terlik kullanımına izin verilmediği iddiasının arkasında, bu ayakkabıların ayak sağlığı üzerindeki olası etkileri gösteriliyor.

AYAK PARMAKLARINI SÜREKLİ ÇALIŞTIRIYOR

Parmak arası terliklerin en önemli özelliklerinden biri, ayağı sabitleyen bir arka bantlarının bulunmaması. Bu nedenle yürürken terliğin ayaktan çıkmasını önlemek için parmaklar istemsiz şekilde bükülebiliyor. Tekrarlanan kavrama hareketi, özellikle uzun süreli kullanımda ayak kaslarında yorgunluğa ve rahatsızlığa yol açabiliyor.

TABAN DESTEĞİNİN OLMAMASI RİSK OLUŞTURABİLİYOR

İnce ve düz tabanlı terlikler, ayak kemerini yeterince desteklemeyebiliyor. Bu durum, özellikle ayak tabanı ağrısı yaşayan kişilerde şikayetleri artırabiliyor. Ayak tabanındaki plantar fasya dokusunun zorlanmasıyla ilişkili olan plantar fasiit, topuk ağrısının yaygın nedenleri arasında bulunuyor. Ancak parmak arası terlik kullanımının tek başına plantar fasiite neden olduğu söylenemiyor.

AŞİL TENDONU İÇİN DE UYARI

Desteksiz ayakkabıların yürüyüş biçimini değiştirebildiği biliniyor. Bu değişiklikler bazı kişilerde ayak bileği ve aşil tendonu çevresindeki yük dağılımını etkileyebiliyor. Bununla birlikte parmak arası terlik giymenin futbolcularda doğrudan aşil kopmasına veya sahada adale yırtılmasına yol açtığını gösteren kesin bir kanıt bulunmuyor.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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