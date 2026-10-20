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Anthony Taylor, yeni MHK Başkanı oldu

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Anthony Taylor, yeni MHK Başkanı oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına Anthony Taylor getirildi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Ferhat Gündoğdu'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ı getirdi.
  • MHK üyeliklerine Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.
  • Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi süreci 13 Ocak yerine 30 Kasım'da sonuçlandırılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleşen toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

YENİ MHK BAŞKANI ANTHONY TAYLOR

TFF, Ferhat Gündoğdu'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı koltuğuna Anthony Taylor'ın getirildiğini duyurdu. MHK'nın yeni başkanı Anthony Taylor oldu. 

TFF'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."

TFF'NİN ALDIĞI DİĞER KARARLAR

"Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin sürecin daha önce 13 Ocak tarihinde sonlandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde, ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin görev ve sorumluluk alanları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü'nün İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'ın Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar Sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak alınan kararların Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıözay Sen:

bizim için bir utanç olayı aslında bu.getirilme sebebi bizim hakemlerimizin yeteneksiz olması mı. hayır.güvenilir olmaması.

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Haber YorumlarıNejdet Soyer:

Vah vah Ülkemizde güvenecek kimse kalmamış

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Haber Yorumlarıkenan say:

Ee bu kadar mı , ligi bitirmeyiz diyenler , ofsaytimsilar , formaya bahis sitelerinin reklamını alanlar , ne idugu belirsiz sponsorlar bunlarin hesabı sorulmucak mi

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