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'Daltonlar'a 8 ilde eş zamanlı baskın! 10 şüpheli gözaltına alındı

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'Daltonlar'a 8 ilde eş zamanlı baskın! 10 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmada Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, örgütün 24 Ağustos’ta bir iş yeri sahibini tehdit ettiği iddiasıyla başlamıştı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda "Daltonlar" suç örgütüyle bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı; gözaltına alınanların 4'ü adli süreçteki çocuk.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit ettiği iddiası üzerine soruşturma başlattı; bu kapsamda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Ele geçirilen delillerin incelenmesiyle suç örgütüyle bağlantılı 20 şüphelinin daha kimliği belirlendi; diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara’da “Daltonlar” suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli daha tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi yakalandı.

İŞ YERİ SAHİBİNİ TEHDİT ETTİKLERİ İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “Daltonlar” suç örgütünün 24 Ağustos’ta bir iş yeri sahibini tehdit ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 ŞÜPHELİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olaya karıştığı değerlendirilen diğer kişilerin tespiti için ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 20 şüphelinin daha kimliğine ulaştı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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