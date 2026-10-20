Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

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BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine gözaltına alındı. Arı'ya yöneltilen suçlamaların "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" olduğu öğrenildi.

EMNİYETTE GÖZALTINA ALINDI

Arı bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifade işlemleri için saat 15.30'da davet edildi. Emniyet'e giden Arı'ya burada gözaltı kararı tebliğ edildi.

Kaynak: Haberler.com