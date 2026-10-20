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Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

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Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
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Gazeteci İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine gözaltına alındı. Arı'ya yöneltilen suçlamaların "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" olduğu öğrenildi.

EMNİYETTE GÖZALTINA ALINDI

Arı bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifade işlemleri için saat 15.30'da davet edildi. Emniyet'e giden Arı'ya burada gözaltı kararı tebliğ edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Basın artık özgür değil

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Haber Yorumlarıgünahkar kisi5:

SUSTURMAYA DEVAMKE..

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Haber Yorumları128547Ab&:

Atın bunuda Eko nun yanına Silivri ye

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Haber YorumlarıFatih4510:

Has

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