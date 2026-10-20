Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 7 kurtarış yaparak kalesini gole kapatan Andre Onana, maçın en dikkat çeken hareketlerinden birine imza attı. Rakibinin baskısı sırasında topu eline alan Kamerunlu kaleci, kendisini bir anda yere bırakarak Beşiktaşlı futbolcuyla adeta alay etti. Onana'nın o anları kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Karşılaşmanın en ilginç anlarından biri Trabzonspor ceza sahasında yaşandı. Beşiktaşlı futbolcunun baskısıyla karşılaşan Onana, topu kontrol ettikten sonra beklenmedik bir harekete imza attı.

Topu eline alan deneyimli kaleci, rakibi hemen yakınındayken kendisini bir anda yere bıraktı. Onana'nın rahat tavırlarla yaptığı bu hareket, rakibiyle alay ettiği şeklinde yorumlandı.

7 KURTARIŞIN ÖNÜNE GEÇTİ

Beşiktaş'ın hücumlarında kalesinde başarılı bir performans sergileyen Onana, mücadeleyi 7 kurtarışla tamamladı. Siyah-beyazlıların gol girişimlerine izin vermeyen Kamerunlu eldiven, Trabzonspor'un sahadan gol yemeden ayrılmasında önemli rol oynadı. Ancak maçın ardından kurtarışları kadar, rakibinin karşısında kendisini yere bıraktığı pozisyon da konuşuldu.

O ANLAR BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Onana'nın topu kontrol ettikten sonra yere uzandığı görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kamerunlu kalecinin hareketi, bazı futbolseverler tarafından özgüven gösterisi olarak değerlendirilirken bazıları ise rakibe yönelik alaycı bir davranış olarak yorumladı.

TRABZONSPOR DERBİYİ 2-0 KAZANDI

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise 15 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Tuncer Bakırhan Meclis'te açıkladı! İran ile PJAK masaya oturuyor

Bakırhan, Meclis'te açıkladı! Bir ülke daha PKK ile masaya oturuyor
Depremde 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi için bilirkişi raporu çıktı! 'Göçme riskine rağmen kullanıldı'

Hastane yıkılmadan 11 yıl önce uyarılmış! Bilirkişi raporu çıktı
Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı

Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
Kolombiya'da yasa dışı altın madeninde göçük! 14 kişi hayatını kaybetti

Altın ararken kabusu yaşadılar! Bilanço ağır
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı
İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza

Dünya devine futbol tarihini sarsacak ceza: Tam 2 sene boyunca...