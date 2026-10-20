Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

Karşılaşmanın en ilginç anlarından biri Trabzonspor ceza sahasında yaşandı. Beşiktaşlı futbolcunun baskısıyla karşılaşan Onana, topu kontrol ettikten sonra beklenmedik bir harekete imza attı.

Topu eline alan deneyimli kaleci, rakibi hemen yakınındayken kendisini bir anda yere bıraktı. Onana'nın rahat tavırlarla yaptığı bu hareket, rakibiyle alay ettiği şeklinde yorumlandı.

7 KURTARIŞIN ÖNÜNE GEÇTİ

Beşiktaş'ın hücumlarında kalesinde başarılı bir performans sergileyen Onana, mücadeleyi 7 kurtarışla tamamladı. Siyah-beyazlıların gol girişimlerine izin vermeyen Kamerunlu eldiven, Trabzonspor'un sahadan gol yemeden ayrılmasında önemli rol oynadı. Ancak maçın ardından kurtarışları kadar, rakibinin karşısında kendisini yere bıraktığı pozisyon da konuşuldu.

O ANLAR BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Onana'nın topu kontrol ettikten sonra yere uzandığı görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kamerunlu kalecinin hareketi, bazı futbolseverler tarafından özgüven gösterisi olarak değerlendirilirken bazıları ise rakibe yönelik alaycı bir davranış olarak yorumladı.