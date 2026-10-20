Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde fantezi iç giyim üzerine hizmet verecek olan yeni bir mağazanın açılışı, ilçe protokolünün katılımı ve dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

İLÇE PROTOKOLÜ AÇILIŞTA BULUŞTU

Alaca'daki mağaza açılışına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, Yılmaz ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KURDELEYİ BELEDİYE BAŞKANI KESTİ

Dualar edildikten sonra açılış kurdelesi Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi. İş yerinin ilçeye ve işletme sahiplerine hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: Haberler.com