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AK Parti rozetini takan Cemalettin Kani Torun, genel başkan danışmanı oldu

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AK Parti rozetini takan Cemalettin Kani Torun, genel başkan danışmanı oldu
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YENİYOL grubundan istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti rozetini takar takmaz Genel Başkan Danışmanlığı görevine atandı.

  • YENİYOL grubundan istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı ve Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi.
  • Torun'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısı öncesindeki törende taktı.
  • Torun, 2015'te AK Parti'den milletvekili seçilmiş, 2019'da partiden ayrılarak Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer almış ve 2023'te CHP listesinden Bursa milletvekili seçilmişti.

YENİYOL grubundan istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Ak Parti'ye katıldı. Torun'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, siyasete  AK Parti'de başlayan Torun'un Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiği açıklandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gerçekleşen törende, Cemalettin Kani Torun'un partiye katılımı resmiyet kazandı. Bursa Milletvekili Torun, yeni dönemiyle birlikte AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapacak.

"BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Cemalettin Kani Torun, 31 Ağustos tarihinde YENİYOL Grubundan istifa etmiş ve siyasi yolculuğuna bağımsız olarak devam edeceğini belirtmişti. DEM Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Torun, farklı partilerle görüştüğünü ancak bağımsız kalmayı tercih ettiğini ifade etmişti.

Son gelişmeyle birlikte Torun'un siyasi tercihi netleşirken, AK Parti bünyesinde üstlendiği yeni görevi de resmiyet kazanmış oldu.

SİYASETE AK PARTİ'DE BAŞLAMIŞTI

Cemalettin Kani Torun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

2018 genel seçimlerinde milletvekilliği için başvuruda bulunmayan Torun, 2019 yılında AK Parti'den ayrıldı ve Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

Torun, 2023 genel seçimlerinde muhalefet partileri arasında yapılan seçim iş birliği kapsamında Gelecek Partisi kontenjanından CHP listesiyle Bursa milletvekili seçildi.

Daha sonra Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de ortak grup oluşturmak amacıyla kurduğu Yeni Yol Partisi'nde yer aldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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