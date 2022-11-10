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Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek bir cümle döküldü: Sevgiyle, saygıyla ve özlemle

Magazin Haberleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında, ölüm anı 09.05'te ülkenin her yerinde hayat durdu. Sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi. Tüm ülke olarak Ata'mızı özlemle andık. Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaştı. İşte o paylaşımlar;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Bugün Türkiye'de hayat durdu! Ünlü isimlerin dilinden tek kelime döküldü: Özlemle

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım Magazin Haberler

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