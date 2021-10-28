29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları insanların birbirlerine Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderdikleri veya Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaştıkları sözleri içermektedir. Atatürk'ün sözleri ve 29 Ekim mesajları sevdiklerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen kişiler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Resimli 29 Ekim Cumuriyet Bayramı mesajları: Kısa, Uzun ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajları! En güzel Yeni 29 Ekim kutlama mesajları! 29 Ekim resimli Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları! 29 Ekim görselleri, fotoğrafları! Cumhuriyet Bayramı resimli sözler ve mesajlar!

29 EKİM RESİMLİ CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Koruyuculardan olmanız dileğiyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun!

"Efendiler yarın cumhuriyeti kuruyoruz" diyen bir milletin torunları olduğum için gurur duyuyor Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Yirmi dokuz Ekimi karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet Bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramını kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Bu duygularla cumhuriyetinizi tebrik ediyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel, gelsene.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

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