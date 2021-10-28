29 Ekim hangi burç? Ekim'in 29'u hangi burçtur? 29 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 29 Ekim hangi burca ait?
Astrolojide toplamda 12 burç vardır. Her günün burcu farklıdır. 29 Ekim günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 29 Ekim hangi burç? 29 Ekim doğumluların burcu nedir? 29 Ekim günü hangi burç kadını, erkeği? 29 Ekim burcu özellikleri nelerdir? 29 Ekim doğanlar hangi burca aittir? Ekim'in 29'u hangi burç? Yirmi dokuz Ekim burcu nedir? 29 Ekim doğanlar hangi burca mensuptur? Doğum tarihi 29 Ekim olanların burcu ne? Detaylar yazımızda...
Ekim 29 hangi burç? Ekim'in 29'u hangi burç? 29 Ekim doğumluların burcu nedir? 29 Ekim doğanlar Terazi burcuna mı ait? 29 Ekim günü doğanların burcu nedir? Terazi burcu özellikleri, 29 Ekim burcu özellikleri nelerdir? 29 Ekim'de doğanların burcu ne olur? 29 Ekim hangi burca ait? 29 Ekim burcunun özellikleri nelerdir? Akrep burcunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Akrep burcu kişilik özellikleri nelerdir?
Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
- Oğlak burcu tarihi : 23 Aralık - 20 Ocak
- Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
- Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
- Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
- Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
- İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
- Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
- Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
- Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
- Terazi burcu tarihi : 24 Eylül - 23 Ekim
- Akrep burcu tarihi : 24 Ekim - 23 Kasım
- Yay burcu tarihi : 24 Kasım - 22 Aralık
29 Ekim burcu Akrep'tir 29 Ekim günü doğanların burcu Akrep burcudur. 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğanların burcu Akrep burcudur. Bu bakımdan 29 Ekim günü doğum günü olanların burcu da Akrep burcu olmaktadır. 29 Ekim'de doğum tarihi olanların burcu Akrep burcuna aittir.
29 Ekim günü burcu : Akrep
Akrep (Latince: Scorpio) 24 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında doğan insanları etkisi altına alan burçtur. Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip ayırdıkları 12 parçadan birisinin adıdır.
- Zodyak Sembolü: Akrep
- Doğum Tarihleri: 23 Ekim - 22 Kasım
- Takımyıldızı: Akrep
- Zodyak Elementi: Su
- Zodyak Dörtlüsü: Sabit
- Gezegeni: Mars
- Zararlı Konum: Venüs
- Etkili Gezegeni: Mars
Özgüvenli, mücadeleci, risk alan, sezgileri kuvvetli, nüfuz edebilen, gizemli, dayanıklı, çekici, araştıran, tutkulu, krizle mücadele edebilen, şartları korumaya çalışan
Kötü huylu, aşırı cinsellikle ilgili, bencil, kriz yaratan, paranoya, uç noktalarda yaşayan, kindar, kalpsiz, zarar veren
Sıra Zodyak'ın pek sevilmeyen, korkulan burcuna geldi sıra. Akrep dönemi doğa artık iyice kışa hazırlanmış olur, hava sıcaklıklarında hissedilen bir düşüş ve yağışlar başlar. Hem havada hem doğada canlı renkler yerine koyu renkler hakim olmaya başlar. Bu giydiğimiz kıyafetlere de yansır.
Akrep sezgileri güçlü bir burçtur. Olayları önceden hissedebilir, sezebilir. Gizemli, mistik bir havası vardır. Rüyaları çıkabilir, fal bakabilir veya farklı metotlar kullanarak olaylar hakkında haber verebilir. İçsel motivasyonları oldukça yüksektir.
Yaşadıkları, karşılaştıkları her şeyi ciddiye alırlar. Gözlemleme yetenekleri sayesinde bir olaya birden çok farklı bakış açısı geliştirebilirler. İyi birer araştırmacı olup, uğraştıkları işlerde uzmanlaşabilirler. Onlar için hakimiyet oldukça önemlidir. Bir konuya, kişiye, olaya ne kadar hakim olurlarsa kendilerini o kadar güvende hissederler.
Siz farkında olmadan o birçok şeyi çoktan yapıp bitirir. Gizlilik içinde hareket etmeyi severler. Bu yüzden her an nasıl bir sürprizle karşılaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. Fakat onun bir konuyu veya işi ele alıp bitirmesi için önce size sonra o konuya inanması gerek. İnanmadığı, güvenmediği hiçbir konu için kolay kolay enerji harcamazlar.
Gücü severler. Güç onlar için bir nevi kendini koruma kalkanıdır. Bu gücün kaynağı maddi olabilir, çalıştıkları iş üzerinde ki hakimiyetleri olabilir veya birlikte olduğu kişi olabilir. Güçlerini ortaya koyabildikleri her alan onların zafer alanı gibidir adeta. Güç ve kontrol onların anlatan anahtar kelimelerdir. Eğer bir akrebi yaralar, ihanet eder, zarar verirseniz büyük bir gizlilikle hareket ederek, beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir şekilde sizden bunun acısını çıkartabilir.
Hayatlarında sürekli krizlerle mücadele edebilirler, oldukça dayanıklıdır ve her defasında sıfırdan başlayacak güce sahiptirler. Fakat sabit bir burç olduğundan dolayı şartları ve koşulları ellerinden geldiğince korumaya çalıştıklarından bu sıfırdan başlama meselesi bir zaman sonra onlar için çok sıkıcı bir hale gelebilir.
Bir akrep durup dururken ortalığı velveleye vermez veya tepki göstermez. Kendi halinde bırakırsanız sessiz, sakin, ağır başlı olduğunu düşünürsünüz. O var olan olaylar üzerine tepki geliştirir. İlginç bir çekicilikleri vardır. Etkiye açık biriyseniz mıknatıs gibi onlara çekilirsiniz.
Detaycıdırlar ama başak burcunun verdiği bir detaycılıktan bahsetmiyorum, onlar her şeyi bilmek, öğrenmek isterler. Bir konunun bütün detaylarını. Kolay kolay vazgeçen, pes eden insanlar değildirler, hatta inandıkları, savundukları konunun sonunda zarar bile göreceklerini bilseler sonuna kadar gitmekten korkmazlar. Çünkü vazgeçmek, bırakmak onlar için adeta bir kayıp, yenilgi gibidir. Bu yönleri ile hem ilişkilerinde hem uğraştıkları konulara tutku ile bağlanırlar. Özellikle duygusal ilişkileri onlarda takıntı haline gelirse zarar görme ihtimalleri yüksek olur.
Güvenilirdirler, kolay kolay bilgiyi paylaşmazlar. Sır saklamayı çok iyi bilirler. Ketumdurlar. Soğuk bir görünüşleri vardır. Hayatlarına girebildiğiniz anda ise sizi oldukça sahiplenirler ve korurlar.
Medical Astrolojiye göre; cinsel organlar, hayalar, mesane, kadınsal organlar akreple ilişkilendirilir. Mesanede kum, taş,anüste çatlaklar, fistüller, bel soğukluğu, istemsiz ve nedensiz ereksiyon, rahim hastalıkları, cinsel hastalıklar akrep burcu ile bağlantılıdır.
- Disiplini, öz disiplini öğrenmek
- Değişime açık olmak
- Bırakmayı öğrenmek
- Sahip olma duygusuna yenilmemek
- Desteklenmeyi kabul etmek
- Statükocu tavrı bırakmalı
- Aldığı kararları sürekli sorgulamayı bırakmak
- Farklı alternatiflere de göz atabilmeyi öğrenmeli bir işi yaparken
- Biriktirmeyi bırakmalı
- İnatçılığı bırakmalı
- Paylaşmayı öğrenmeli
- Büyük krizler deneyimleyerek büyüyeceksin ve buna alışmalısın
- Maddi değerleri kafana taktığın sürece kayıplar yaşayabilirsin
Polis, dublör, dedektif, araştırmacı, psikolog, analizci, çilingir, tesisatçı, gardiyan, benzinci, yapımcı, yargıç, kriminal çalışanı, dalgıç, levazımatçı, güvenlik görevlisi, madenci, laborant
Akrep Kadını- Koç Erkeği: Güçlü ilişki
Akrep Kadını- Boğa Erkeği: Uygun
Akrep Kadını- İkizler Erkeği: Değişken
Akrep Kadını- Yengeç Erkeği: Güzel
Akrep Kadını- Aslan Erkeği: Cazibeli
Akrep Kadını- Başak Erkeği: Yavaş başlayan
Akrep Kadını- Terazi Erkeği: Güçlü ilerleme
Akrep Kadını- Akrep Erkeği: Hızlı heyecanlı
Akrep Kadını- Yay Erkeği: Bozuk
Akrep Kadını- Oğlak Erkeği: Olabilir
Akrep Kadını- Kova Erkeği: Bazen iyi bazen kötü
Akrep Kadını- Balık Erkeği: Çok iyi
Akrep Erkeği- Koç Kadını: Aşırı kıskançlık
Akrep Erkeği- Boğa Kadını: Çekici
Akrep Erkeği- İkizler Kadını: İmkansız aşk
Akrep Erkeği- Yengeç Kadını: Çok başarılı
Akrep Erkeği- Aslan Kadını: Egoizm yüzünden şok
Akrep Erkeği- Başak Kadını: Sıra dışı yakınlaşma
Akrep Erkeği- Terazi Kadını: Heyecanlı hızlı
Akrep Erkeği- Akrep Kadını: Hızlı heyecanlı
Akrep Erkeği- Yay Kadını: Olağanüstü
Akrep Erkeği- Oğlak Kadını: Mümkün olmayan
Akrep Erkeği- Kova Kadını: Kavgalı tartışmalı
Akrep Erkeği- Balık Kadını: Hem acı hem tatlı
Mart'ta hem Mars hem de Satürn geri harekete başlayacak.
Mars 20 Mayıs'a kadar Terazi burcunda geri hareket edecek. Mars haritanızın 12. Evinde geri gidecek ve sizleri özellikle sağlıkla ilgili konularda bünyenizi çok daha hassas yapabilecek. Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz.
Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. Bu dönem hayata karşı isteklerinizde gerçekçi olmakta zorlanabilir, biraz boş işler veya hayaller peşinde koşturabilirsiniz.
Yapacağınız işler çok iyi bile olsa pek takdir göremeyebilir veya fark edilmeyebilir. Tam anlamıyla bir fark edilme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu süreçte şu ana kadar neler yaptığınızı analiz edebilir, hatalarınızın daha da farkına varabilirsiniz.
Psikoloji, bilinçaltı, rüyalar gibi konular hayatınızda daha ön plana çıkabilir, uyku düzeninizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal anlamda kendiniz sürekli gergin hissedebilirsiniz.
Satürn 22 Temmuz'a kadar Akrep burcunda geri gidecek.
Burcunuzda geri gitmeye başlayan Satürn; sizleri biraz melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Özellikle ilişkilerde güven ve kaybetme korkusu ortaya çıkabilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmak için ideal bir zamanlar değil eğer doğduğunuz anda Satürn'ünüz geri gitmiyor ise.
Kişisel yeteneklerinizi ve hobilerinizi kazanca dönüştürmek için daha çok sabra ve zamana ihtiyacınız olacak ve elbette daha çok emek harcamanız gerekebilir. Bu geri dönüş döneminde; daha bireysel olmaya çalışabilir, kendinizle ilgili konularda daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal zamanlar.
Bu dönem gerçekten "hayatınızda birisine ihtiyacınız var mı?" sorusuna yanıt arayabilirsiniz, yalnız çok fazla düşünmek sizi kararsızlığa da itebilir. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 15 Nisan'da Terazi burcunda ay tutulması meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.
Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak.
Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz.
29 Nisan'da ise boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.
Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir.
16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Aslan burcuna giriş yapacak ve burada bir sene seyahat edecek. 10. Evinize giriş yapan Jüpiter; iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda sizlere türlü şans, destek ve olanaklar sunmaya başlayacaktır. İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesim tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş meydana gelebilecektir.
Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız, yetenekleriniz veya doğal yeteneklerinizle. Kendi işi olanlar işlerinde artış ve büyümeye doğru gidecekler. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda daha optimist yaklaşım sergileyebilirsiniz. Her şey çokta fazla çaba sarf etmeden kendiliğinden gelişebilir. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşinizle ilgili bol bol seyahat etmeniz gerekebilir bu seyahatlerin bir kısmı yurt dışı yolculukları olabilir. Hayatta belki de gelebileceğiniz en yüksek en iyi noktaya gelmeye başlayacaksınız. İş hayatınızdan kazandığınız gelirlerde ciddi bir artışlar başlıyor.
Dünyaya karşı olan sorumluluklarınızı çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Bir çoğunuz isminizin başına bir titr kazanacaksınız. 8 ekimde koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.
Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz. 23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek.
Burcunuzda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulması zamanı odaklanacağınız konular; öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir.
24 Ekim - 23 Kasım tarihleri arasında doğanların burcu Akrep burcudur. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Akrep burcudur:
- 24 Ekim günü burcu : Akrep
- 25 Ekim günü burcu : Akrep
- 26 Ekim günü burcu : Akrep
- 27 Ekim günü burcu : Akrep
- 28 Ekim günü burcu : Akrep
- 29 Ekim günü burcu : Akrep
- 30 Ekim günü burcu : Akrep
- 31 Ekim günü burcu : Akrep
- 1 Kasım günü burcu : Akrep
- 2 Kasım günü burcu : Akrep
- 3 Kasım günü burcu : Akrep
- 4 Kasım günü burcu : Akrep
- 5 Kasım günü burcu : Akrep
- 6 Kasım günü burcu : Akrep
- 7 Kasım günü burcu : Akrep
- 8 Kasım günü burcu : Akrep
- 9 Kasım günü burcu : Akrep
- 10 Kasım günü burcu : Akrep
- 11 Kasım günü burcu : Akrep
- 12 Kasım günü burcu : Akrep
- 13 Kasım günü burcu : Akrep
- 14 Kasım günü burcu : Akrep
- 15 Kasım günü burcu : Akrep
- 16 Kasım günü burcu : Akrep
- 17 Kasım günü burcu : Akrep
- 18 Kasım günü burcu : Akrep
- 19 Kasım günü burcu : Akrep
- 20 Kasım günü burcu : Akrep
- 21 Kasım günü burcu : Akrep
- 21 Kasım günü burcu : Akrep
- 22 Kasım günü burcu : Akrep
- 23 Kasım günü burcu : Akrep