29 Ekim hangi burç? Ekim'in 29'u hangi burçtur? 29 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 29 Ekim hangi burca ait?

Ekim 29 hangi burç? Ekim'in 29'u hangi burç? 29 Ekim doğumluların burcu nedir? 29 Ekim doğanlar Terazi burcuna mı ait? 29 Ekim günü doğanların burcu nedir? Terazi burcu özellikleri, 29 Ekim burcu özellikleri nelerdir? 29 Ekim'de doğanların burcu ne olur? 29 Ekim hangi burca ait? 29 Ekim burcunun özellikleri nelerdir? Akrep burcunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Akrep burcu kişilik özellikleri nelerdir?

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 23 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 24 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 24 Ekim - 23 Kasım

Yay burcu tarihi : 24 Kasım - 22 Aralık

29 EKİM HANGİ BURÇ?

29 Ekim burcu Akrep'tir 29 Ekim günü doğanların burcu Akrep burcudur. 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğanların burcu Akrep burcudur. Bu bakımdan 29 Ekim günü doğum günü olanların burcu da Akrep burcu olmaktadır. 29 Ekim'de doğum tarihi olanların burcu Akrep burcuna aittir.

29 Ekim günü burcu : Akrep

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Akrep (Latince: Scorpio) 24 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında doğan insanları etkisi altına alan burçtur. Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip ayırdıkları 12 parçadan birisinin adıdır.

Zodyak Sembolü: Akrep

Doğum Tarihleri: 23 Ekim - 22 Kasım

Takımyıldızı: Akrep

Zodyak Elementi: Su

Zodyak Dörtlüsü: Sabit

Gezegeni: Mars

Zararlı Konum: Venüs

Etkili Gezegeni: Mars

AKREP BURCU OLUMLU YÖNLERİ NELERDİR?

Özgüvenli, mücadeleci, risk alan, sezgileri kuvvetli, nüfuz edebilen, gizemli, dayanıklı, çekici, araştıran, tutkulu, krizle mücadele edebilen, şartları korumaya çalışan

AKREP BURCU OLUMSUZ YÖNLERİ NELERDİR?

Kötü huylu, aşırı cinsellikle ilgili, bencil, kriz yaratan, paranoya, uç noktalarda yaşayan, kindar, kalpsiz, zarar veren

AKREP BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sıra Zodyak'ın pek sevilmeyen, korkulan burcuna geldi sıra. Akrep dönemi doğa artık iyice kışa hazırlanmış olur, hava sıcaklıklarında hissedilen bir düşüş ve yağışlar başlar. Hem havada hem doğada canlı renkler yerine koyu renkler hakim olmaya başlar. Bu giydiğimiz kıyafetlere de yansır.

Akrep sezgileri güçlü bir burçtur. Olayları önceden hissedebilir, sezebilir. Gizemli, mistik bir havası vardır. Rüyaları çıkabilir, fal bakabilir veya farklı metotlar kullanarak olaylar hakkında haber verebilir. İçsel motivasyonları oldukça yüksektir.

Yaşadıkları, karşılaştıkları her şeyi ciddiye alırlar. Gözlemleme yetenekleri sayesinde bir olaya birden çok farklı bakış açısı geliştirebilirler. İyi birer araştırmacı olup, uğraştıkları işlerde uzmanlaşabilirler. Onlar için hakimiyet oldukça önemlidir. Bir konuya, kişiye, olaya ne kadar hakim olurlarsa kendilerini o kadar güvende hissederler.

Siz farkında olmadan o birçok şeyi çoktan yapıp bitirir. Gizlilik içinde hareket etmeyi severler. Bu yüzden her an nasıl bir sürprizle karşılaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. Fakat onun bir konuyu veya işi ele alıp bitirmesi için önce size sonra o konuya inanması gerek. İnanmadığı, güvenmediği hiçbir konu için kolay kolay enerji harcamazlar.

Gücü severler. Güç onlar için bir nevi kendini koruma kalkanıdır. Bu gücün kaynağı maddi olabilir, çalıştıkları iş üzerinde ki hakimiyetleri olabilir veya birlikte olduğu kişi olabilir. Güçlerini ortaya koyabildikleri her alan onların zafer alanı gibidir adeta. Güç ve kontrol onların anlatan anahtar kelimelerdir. Eğer bir akrebi yaralar, ihanet eder, zarar verirseniz büyük bir gizlilikle hareket ederek, beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir şekilde sizden bunun acısını çıkartabilir.

Hayatlarında sürekli krizlerle mücadele edebilirler, oldukça dayanıklıdır ve her defasında sıfırdan başlayacak güce sahiptirler. Fakat sabit bir burç olduğundan dolayı şartları ve koşulları ellerinden geldiğince korumaya çalıştıklarından bu sıfırdan başlama meselesi bir zaman sonra onlar için çok sıkıcı bir hale gelebilir.

Bir akrep durup dururken ortalığı velveleye vermez veya tepki göstermez. Kendi halinde bırakırsanız sessiz, sakin, ağır başlı olduğunu düşünürsünüz. O var olan olaylar üzerine tepki geliştirir. İlginç bir çekicilikleri vardır. Etkiye açık biriyseniz mıknatıs gibi onlara çekilirsiniz.

Detaycıdırlar ama başak burcunun verdiği bir detaycılıktan bahsetmiyorum, onlar her şeyi bilmek, öğrenmek isterler. Bir konunun bütün detaylarını. Kolay kolay vazgeçen, pes eden insanlar değildirler, hatta inandıkları, savundukları konunun sonunda zarar bile göreceklerini bilseler sonuna kadar gitmekten korkmazlar. Çünkü vazgeçmek, bırakmak onlar için adeta bir kayıp, yenilgi gibidir. Bu yönleri ile hem ilişkilerinde hem uğraştıkları konulara tutku ile bağlanırlar. Özellikle duygusal ilişkileri onlarda takıntı haline gelirse zarar görme ihtimalleri yüksek olur.

Güvenilirdirler, kolay kolay bilgiyi paylaşmazlar. Sır saklamayı çok iyi bilirler. Ketumdurlar. Soğuk bir görünüşleri vardır. Hayatlarına girebildiğiniz anda ise sizi oldukça sahiplenirler ve korurlar.

Medical Astrolojiye göre; cinsel organlar, hayalar, mesane, kadınsal organlar akreple ilişkilendirilir. Mesanede kum, taş,anüste çatlaklar, fistüller, bel soğukluğu, istemsiz ve nedensiz ereksiyon, rahim hastalıkları, cinsel hastalıklar akrep burcu ile bağlantılıdır.

AKREP BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI NELERDİR?

Disiplini, öz disiplini öğrenmek

Değişime açık olmak

Bırakmayı öğrenmek

Sahip olma duygusuna yenilmemek

Desteklenmeyi kabul etmek

Statükocu tavrı bırakmalı

Aldığı kararları sürekli sorgulamayı bırakmak

Farklı alternatiflere de göz atabilmeyi öğrenmeli bir işi yaparken

Biriktirmeyi bırakmalı

İnatçılığı bırakmalı

Paylaşmayı öğrenmeli

Büyük krizler deneyimleyerek büyüyeceksin ve buna alışmalısın

Maddi değerleri kafana taktığın sürece kayıplar yaşayabilirsin

AKREP BURCUNA UYGUN MESLEKLER NELERDİR?

Polis, dublör, dedektif, araştırmacı, psikolog, analizci, çilingir, tesisatçı, gardiyan, benzinci, yapımcı, yargıç, kriminal çalışanı, dalgıç, levazımatçı, güvenlik görevlisi, madenci, laborant

AKREP KADINININ DİĞER BURÇLARLA İLİŞKİSİ NASILDIR?

Akrep Kadını- Koç Erkeği: Güçlü ilişki

Akrep Kadını- Boğa Erkeği: Uygun

Akrep Kadını- İkizler Erkeği: Değişken

Akrep Kadını- Yengeç Erkeği: Güzel

Akrep Kadını- Aslan Erkeği: Cazibeli

Akrep Kadını- Başak Erkeği: Yavaş başlayan

Akrep Kadını- Terazi Erkeği: Güçlü ilerleme

Akrep Kadını- Akrep Erkeği: Hızlı heyecanlı

Akrep Kadını- Yay Erkeği: Bozuk

Akrep Kadını- Oğlak Erkeği: Olabilir

Akrep Kadını- Kova Erkeği: Bazen iyi bazen kötü

Akrep Kadını- Balık Erkeği: Çok iyi

AKREP ERKEĞİNİN DİĞER BURÇLARLA İLİŞKİSİ NASILDIR?

Akrep Erkeği- Koç Kadını: Aşırı kıskançlık

Akrep Erkeği- Boğa Kadını: Çekici

Akrep Erkeği- İkizler Kadını: İmkansız aşk

Akrep Erkeği- Yengeç Kadını: Çok başarılı

Akrep Erkeği- Aslan Kadını: Egoizm yüzünden şok

Akrep Erkeği- Başak Kadını: Sıra dışı yakınlaşma

Akrep Erkeği- Terazi Kadını: Heyecanlı hızlı

Akrep Erkeği- Akrep Kadını: Hızlı heyecanlı

Akrep Erkeği- Yay Kadını: Olağanüstü

Akrep Erkeği- Oğlak Kadını: Mümkün olmayan

Akrep Erkeği- Kova Kadını: Kavgalı tartışmalı

Akrep Erkeği- Balık Kadını: Hem acı hem tatlı

AKREP BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn geri harekete başlayacak.

Mars 20 Mayıs'a kadar Terazi burcunda geri hareket edecek. Mars haritanızın 12. Evinde geri gidecek ve sizleri özellikle sağlıkla ilgili konularda bünyenizi çok daha hassas yapabilecek. Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz.

Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. Bu dönem hayata karşı isteklerinizde gerçekçi olmakta zorlanabilir, biraz boş işler veya hayaller peşinde koşturabilirsiniz.

Yapacağınız işler çok iyi bile olsa pek takdir göremeyebilir veya fark edilmeyebilir. Tam anlamıyla bir fark edilme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu süreçte şu ana kadar neler yaptığınızı analiz edebilir, hatalarınızın daha da farkına varabilirsiniz.

Psikoloji, bilinçaltı, rüyalar gibi konular hayatınızda daha ön plana çıkabilir, uyku düzeninizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal anlamda kendiniz sürekli gergin hissedebilirsiniz.

Satürn 22 Temmuz'a kadar Akrep burcunda geri gidecek.

Burcunuzda geri gitmeye başlayan Satürn; sizleri biraz melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Özellikle ilişkilerde güven ve kaybetme korkusu ortaya çıkabilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmak için ideal bir zamanlar değil eğer doğduğunuz anda Satürn'ünüz geri gitmiyor ise.

Kişisel yeteneklerinizi ve hobilerinizi kazanca dönüştürmek için daha çok sabra ve zamana ihtiyacınız olacak ve elbette daha çok emek harcamanız gerekebilir. Bu geri dönüş döneminde; daha bireysel olmaya çalışabilir, kendinizle ilgili konularda daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal zamanlar.

Bu dönem gerçekten "hayatınızda birisine ihtiyacınız var mı?" sorusuna yanıt arayabilirsiniz, yalnız çok fazla düşünmek sizi kararsızlığa da itebilir. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 15 Nisan'da Terazi burcunda ay tutulması meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak.

Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz.

29 Nisan'da ise boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.

Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Aslan burcuna giriş yapacak ve burada bir sene seyahat edecek. 10. Evinize giriş yapan Jüpiter; iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda sizlere türlü şans, destek ve olanaklar sunmaya başlayacaktır. İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesim tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş meydana gelebilecektir.

Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız, yetenekleriniz veya doğal yeteneklerinizle. Kendi işi olanlar işlerinde artış ve büyümeye doğru gidecekler. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda daha optimist yaklaşım sergileyebilirsiniz. Her şey çokta fazla çaba sarf etmeden kendiliğinden gelişebilir. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşinizle ilgili bol bol seyahat etmeniz gerekebilir bu seyahatlerin bir kısmı yurt dışı yolculukları olabilir. Hayatta belki de gelebileceğiniz en yüksek en iyi noktaya gelmeye başlayacaksınız. İş hayatınızdan kazandığınız gelirlerde ciddi bir artışlar başlıyor.

Dünyaya karşı olan sorumluluklarınızı çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Bir çoğunuz isminizin başına bir titr kazanacaksınız. 8 ekimde koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz. 23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek.

Burcunuzda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulması zamanı odaklanacağınız konular; öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir.

AKREP BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

24 Ekim - 23 Kasım tarihleri arasında doğanların burcu Akrep burcudur. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Akrep burcudur:

24 Ekim günü burcu : Akrep

25 Ekim günü burcu : Akrep

26 Ekim günü burcu : Akrep

27 Ekim günü burcu : Akrep

28 Ekim günü burcu : Akrep

29 Ekim günü burcu : Akrep

30 Ekim günü burcu : Akrep

31 Ekim günü burcu : Akrep

1 Kasım günü burcu : Akrep

2 Kasım günü burcu : Akrep

3 Kasım günü burcu : Akrep

4 Kasım günü burcu : Akrep

5 Kasım günü burcu : Akrep

6 Kasım günü burcu : Akrep

7 Kasım günü burcu : Akrep

8 Kasım günü burcu : Akrep

9 Kasım günü burcu : Akrep

10 Kasım günü burcu : Akrep

11 Kasım günü burcu : Akrep

12 Kasım günü burcu : Akrep

13 Kasım günü burcu : Akrep

14 Kasım günü burcu : Akrep

15 Kasım günü burcu : Akrep

16 Kasım günü burcu : Akrep

17 Kasım günü burcu : Akrep

18 Kasım günü burcu : Akrep

19 Kasım günü burcu : Akrep

20 Kasım günü burcu : Akrep

21 Kasım günü burcu : Akrep

21 Kasım günü burcu : Akrep

22 Kasım günü burcu : Akrep

23 Kasım günü burcu : Akrep

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