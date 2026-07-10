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Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu Haber Videosunu İzle
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu
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Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun ülkesine dönüş yolculuğu başladı. Dallas Havalimanı'nda ünlü futbolcuya üst araması yapıldı. Arama yapılmasından hoşnut gözükmeyen Portekizli yıldızın arama sırasında verdiği tepkiler gündem oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası’na veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Portekiz Milli Takımı’nda, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun ülkesine dönüş yolculuğu olaylı başladı. 

RONALDO'YA SIKI ARAMA

Turnuvanın ardından ABD'den ayrılmak üzere Dallas Havalimanı’na gelen efsane futbolcu, güvenlik noktasında sıkı bir üst aramasından geçirildi.

ARAMALARDAN HOŞNUT KALMADI

Prosedür gereği yapılan bu detaylı aramadan oldukça rahatsız olan ve hoşnutsuzluğu yüzünden okunan 41 yaşındaki yıldızın, görevlilere verdiği gergin tepkiler kameralara yansıdı. O anlar, kısa sürede sosyal medyada viral olarak dünya gündemine oturdu.

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