Uğur Mumcu ve Katledilen Aydınlar Anısına Düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın Teması "Adalet, Demokrasi, Laiklik" Olarak Belirlendi
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın temasını “Adalet, Demokrasi, Laiklik” olarak belirledi. 31. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak günü saat 10.00’da Batıkent Metro’dan Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş ile başlayacak. Aynı gün saat 11.00’de Uğur Mumcu Anıtı’nda anma töreni düzenlenecek. Ailesi, dostları ve sevenleri, saat 12.15’te Mumcu’yu 30 yıl önce katledildiği yerde karanfiller ve mumlar ile anacak, 14.30’da ise Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki anıtmezarı ziyaret edilecek. Hafta, 31 Ocak’ta 34 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy’un anması ile sona erecek.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag), 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın temasını "Adalet, Demokrasi, Laiklik" olarak belirledi. 31. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak günü saat 10.00'da Batıkent Metro'dan Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş ile başlayacak. Aynı gün saat 11.00'de Uğur Mumcu Anıtı'nda anma töreni düzenlenecek. Ailesi, dostları ve sevenleri, saat 12.15'te Mumcu'yu 30 yıl önce katledildiği yerde karanfiller ve mumlar ile anacak, 14.30'da ise Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anıtmezarı ziyaret edilecek. Hafta, 31 Ocak'ta 34 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy'un anması ile sona erecek.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) öncülüğünde gazeteci yazar Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası'nın 31'incisinin teması "Adalet, Demokrasi, Laiklik" olacak. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak'ta 31 yıl önce katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu anması ile başlayıp 31 Ocak'ta 34 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy'un anması ile son bulacak. um: ag'ın açıkladığı takvime göre bir hafta boyunca çeşitli katılımcılar ile birçok etkinlik düzenlenecek.
Gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anmak için 24 Ocak günü saat 10.00'da Batıkent Metro'dan Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş yapılacak. Aynı gün saat 11.00'de Uğur Mumcu Anıtı'nda anma töreni düzenlenecek. Ailesi, dostları ve sevenleri, saat 12.15'te Mumcu'yu 30 yıl önce katledildiği yer olan evinin önünde karanfiller ve mumlar ile anacak, 14.30'da ise Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anıtmezarı ziyaret edilecek.
um: ag Vakfı Yürütme Kurulu, Mumcu'nun katledilişinin 31. yılında Mumcu'nun Cumhuriyet gazetesinde 18 Kasım 1975'te kaleme aldığı "Özgürlüğün Bedeli" yazısından 31. Adalet ve Demokrasi Haftası için şu alıntıyı seçti:
"Düşüncelerinden dolayı binlerce insandan hesap soran rejim, milyonlarca lira yolsuzlukları için bir tek gün soru sormazsa, düşünce suçu adı altında kimleri neden yargılamak istediği, neden bu amaçla yasalar hazırlattığı da belli olmaz mı?"
Adalet ve Demokrasi Haftasının programı ise şöyle:
24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA
Saat 10.00: Batıkent Metrodan (GİMSA önü) Uğur Mumcu Parkı'na Yürüyüş
Saat 11.00: Uğur Mumcu Anıtı'na Çelenk Bırakma ve Anma Töreni
Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi, Siyasi Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri
Saat 12.15: "Uğur Mumcu Sesleniyor, Karanfil ve Mumlarımızla Uğur Mumcu'nun Sokağındayız"
Türkü Dinletisi: "Uğur Mumcu için söylüyoruz" Cem Erdost İleri
Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) ve Çankaya Belediyesi
Saat 14.30: Anıtmezar Ziyareti, Cebeci Asri Mezarlığı
25 OCAK 2024 PERŞEMBE
Panel: "Eğitimde Dönüşüm ve Ne Yapmalı?"
Kolaylaştırıcı: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı
Konuşmacılar: Eğitimci, yazar Dr. Nejla Doğan, 22. Dönem CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı
Saat, Yer: 14.00: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
Söyleşi: "Medya ve Adalet, Demokrasi ve Laiklik Mücadelesi"
Konuşmacı: Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş
Saat, Yer: 16.00 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Eğitim İş
Panel: "Gazetecilik Denince: Adalet, Demokrasi, Laiklik"
Kolaylaştırıcı: Gazeteci, ÇGD Başkanı Kıvanç El
Konuşmacılar: "Adalet ile Adil Olmak Arasında Gazeteci" Gazeteci Tolga Şardan
"Demokrasinin Gizli Yaraları: Güvencesizlik, Mesleki Çözülme ve Gazeteciler" Akademisyen Çağrı Kaderoğlu Bulut
"Laiklik'in Haber Değeri (var mı?)" Gazeteci Mustafa Mert Bildircin
Saat, Yer: 18.00 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Çağdaş Gazeteciler Derneği
Dinleti: "Türküler ve Dünya Şarkıları"
Sanatçılar: Bağlama, Vokal: Ankara Devlet Operası Solist Tuncer Tercan
Gitar, Vokal: Görkem Aytimur
Klarinet: E. Ali Tercan
Keman: Mustafa Fındık
Violensel, Bas Gitar: M. Ulaş Tercan
Saat, Yer: 20.30 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag)
26 OCAK 2024 CUMA
Panel: "Demokrasi ve Laiklik"
Açılış Konuşması: TÜKD Genel Başkanı Meral Güler
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nejla Kurul, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu
Saat, Yer: 12.00 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyenler: Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği (TÜKD), Türk Kadınlar Birliği (TKB)
Panel: "100. Yılda Ülkemiz"
Konuşmacılar: "Sağlıkta Dönüşüm" Recep Akdur,
"Cumhuriyet ve Laiklik" Seçil Karal Akgün
"Kemalizm ve Sosyal Demokrasi" Yıldırım Koç
"Laik Eğitim" Suay Karaman
Saat, Yer: 14.00 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)
Panel: "Yargı Bağımsızlığı Sorunu Bağlamında Tutukluluk, Hükümlülük,Tutsaklık"
Açılış Konuşması: Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Güler
Kolaylaştırıcı: Yargıçlar Sendikası Önceki Başkanı Avukat Mustafa Karadağ
Konuşmacılar: İstanbul Barosu Önceki Başkanı Avukat Turgut Kazan, Kamu Hukuku Akademisyen Dr. Kasım Akbaş, Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Tarık Özdirek, Yargıçlar Sendikası Üyesi Nuh Hüseyin Köse
Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Yargıçlar Sendikası
Panel: "2024 Türkiyesi'nde Laiklik"
Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gazeteci, yazar Barış Terkoğlu
Saat, Yer: 16.30 Polatlı Belediyesi Kültür Merkezi
Düzenleyenler: Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Polatlı İlçe Başkanlığı
Söyleşi: "Türkiye'de Kontr-Gerilla Cinayetleri"
Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Saltık
Saat, Yer: 17.00, Yüksek Tic. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şube Konferans Salonu
Düzenleyenler: ADD Çankaya Şubesi, Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şubes
Söyleşi: "Sesini Kaybetmeyenler: Gençliğin Gözünden Adalet"
Konuşmacılar: Çağdaş Gençlik Ankara
Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi
27 OCAK 2024 CUMARTESİ
Panel: "Kamusal Mekanda: Adalet, Demokrasi ve Laiklik"
Kolaylaştırıcı: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu
Konuşmacılar: Avukat Turgut Kazan
Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Batuman
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan
Saat, Yer: 12.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Söyleşi: "Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi"
Konuşmacı: Prof. Dr. Devrim Güngör
Saat, Yer: 14.00, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kültür Merkezi
Düzenleyen: Ankara CUMOK
Panel: "Laiklik Neden Yaşamsaldır?"
Kolaylaştırıcı: Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık
Konuşmacılar: Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Erendiz Atasü
Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Laiklik Meclisi
Söyleşi: "Laiklik ve Cumhuriyet"
Kolaylaştırıcı: Ankara Dayanışma Derneği Genel Başkanı Yusuf Şahin
Konuşmacı: Laiklik Meclisi Sözcüsü Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu
Türkü Dinletisi: Ozan Mustafa Türkel
Saat, Yer: 14.30, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Düzenleyen: Ankara Dayanışma Derneği
Panel: "Türkiye'de Adalet ve Hukuk"
Yöneten: ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Gülen Çiftçi
Konuşmacılar: Hukukçu Şenal Sarıhan, Hukukçu İlhan Cihaner
Saat, Yer: 15: 00, ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Tesisleri
Düzenleyen: ODTÜ Mezunları Derneği
Panel: "Laiklik ve Ekonomi"
Yöneten: Pir Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demir
Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Ekonomist Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan
Saat, Yer: 16: 00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı
Panel: "Türkiye'de Laiklik ve Laik Eğitim Mücadelesi"
Açılış Konuşması: TİHAK Başkanı Oğuz Gemalmaz
Yöneten: Akademisyen, Hukukçu Aynur Demirli
Konuşmacılar: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, TİHAK Yönetim Kurulu Üyesi, Siyaset Bilimci Mahmut Aslan
Saat, Yer: 16.00, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kültür Merkezi
Düzenleyen: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK)
Panel: "Bitmeyen Mücadele: Adalet, Demokrasi, Laiklik"
Kolaylaştırıcı: Avukat Mustafa Gökhan Tekşen
Konuşmacılar: Gazeteci Sedat Bozkurt, Avukat Selin Nakıpoğlu, Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu
Saat, Yer: 17.30, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Düzenleyen: Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD)
Panel: "Adalet, Demokrasi ve Laiklikte 2024 Yılında Türkiye?"
Kolaylaştırıcı: Genç Düşünce Enstitüsü Genel Başkanı Muratcan Işıldak
Konuşmacı: Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Yöneticisi Hakan Altınay
Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Genç Düşünce Enstitüsü
Dinleti: "Devrim ve Demokrasi Türküleri" Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi Türk Halk Müziği Korosu
Saat, Yer: 19.00, ADD Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Tiyatro Gösterisi
Dram: "Etik Nedir?"
Yazan ve Yöneten: Gökhan Erarslan
Oyuncu: Ahmet Akın Canalioğlu
Sahne Düzeni: Serkan Kavurt
Müzik Danışmanı: Zeynep Eröksüz
Saat, Yer: 19.30, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Düzenleyen: Çankaya Belediyesi
28 OCAK 2024 PAZAR
Söyleşi: "Kadın ve Laik Yaşam"
Konuşmacı: CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka
Fotoğraf Gösterisi: "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" Gürsel Gökçe
Dinleti: Grup Akasya
Gitar, Vokal: Ali Yılmaz
Gitar, Vokal: Ayşegül Şahin
Bağlama: Baki Tekyurt
Saat, Yer: 14.00, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi
Düzenleyenler: ADD Keçiören Şubesi, Ankara CUMOK, Dil Derneği
Söyleşi: "Ontolojik ve Epistemolojik Temelleri Işığında Laiklik"
Konuşmacı: 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın
Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Eğitim İş Ankara 3 No'lu Şube
Panel: "Yolsuzluklarla Mücadele Penceresinden Kentsel Dönüşüm Yasası"
Kolaylaştırıcı: Hakim Leyla Köksal
Konuşmacılar: Emekli Hakim Önder Tekin
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan
Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Türk Hukuk Kurumu
Panel: "2024 Türkiyesi'nde Adalet"
Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Avukat M. Gül Çiftçi Binici, Gazeteci, Yazar Mustafa Balbay
Saat, Yer: 16.00, Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi
Düzenleyen: CHP Akyurt İlçe Başkanlığı, Sosyal Demokrasi Derneği
Söyleşi: "Adalet, Demokrasi ve Laiklikte Neredeyiz? Gazeteciler İstediğini Yazabiliyor mu? Basında Sansür, Otosansür"
Konuşmacı: Gazeteci Tolga Şardan
Dinleti: Uğur Mumcu "Yürekli Kalem"
Sanatçı: Pınar Ayhan
Türkü Dinletisi: Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri İçin Türküler
Koro: Kızılırmak Korosu
Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Düzenleyen: Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
Panel: "Yoksulluk ve Sağlık"
Kolaylaştırıcı: Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Asuman Doğan
Konuşmacı: Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Ebru Basa, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir
Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Ankara Tabip Odası
29 OCAK 2024 PAZARTESİ
Söyleşi: "Türkiye'de Eğitimde Devrim ve Karşı Devrim"
Konuşmacı: Tarihçi, Yazar Sinan Meydan
Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Eğitim İş Ankara 3 Nolu Şube
Söyleşi ve Dinleti: "Laiklik ve Adalet"
Yöneten: Operatör Dr. Sabri Dokuzoğuz
Konuşmacılar: Yazar, Gazeteci Murat Sururi Özbülbül, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Barış Mutluay
Dinleti: Tuncer Tercan (Ankara Devlet Operası Solist)
Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği
Panel: "Yolsuzluklar Halkı Nasıl Yoksullaştırıyor? Yoksulluk ve Kadınlar"
Yöneten: Kadın ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Avukat Melek Neslihan Özfidan
Konuşmacılar: 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Oğuz Oyan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş
Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Kadın ve Mücadele Derneği
30 OCAK 2024 SALI
Panel: "Laiklik Demokrasinin Temelidir Adil Bir Toplum İçin Laiklik Vazgeçilmezdir."
Kolaylaştırıcı: Gülen Temur (Eğit-Der)
Konuşmacılar: Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan, Eğitimci Özgür Bozdoğan
Müzik, Slayt Fotoğraf Gösterisi: "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" Gürsel Gökçe
Saat, Yer: 14.00, İTÜ Evi
Düzenleyenler: 29 Ekim Kadınları Derneği, Ankara CUMOK, Eğit-Der, İTÜ Birliği Derneği
Söyleşi: "Sınıfsal Saldırı Projesi Olarak AKP Rejimi Sürecinin Anlamı"
Konuşmacı: Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Ali Rıza Aydın
Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED)
Söyleşi: "Büyük Hedef; Gerçek İnsanlık Tarihinin Başlamasına Katkıda Bulunmak…"
Konuşmacı: Rıza Sümer (Şiddetsiz Toplum Derneği Bşk.)
Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Şiddetsiz Toplum Derneği
Müzik Dinletisi: "Umuda Ezgiler"
Müzik Grubu: Eğitim İş Cumhuriyet Öğretmenleri
Saat, Yer: 20.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Eğitim İş
31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA
Muammer Aksoy'u Anma – Anıtmezar Ziyareti
Saat, Yer: 13.00, Cebeci Asri Mezarlığı
Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu
Söyleşi: "100. Yılda Yeniden Atatürk Cumhuriyeti"
Konuşmacılar: ADD Genel Başkanı M. Hüsnü Bozkurt, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, THK Başkanı Avukat Nail Gürman
Saat, Yer: 14.30, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Ankara Barosu, Türk Hukuk Kurumu
Söyleşi: "Muammer Aksoy'a Saygıyla"
Konuşmacı: Mahmut Aslan (TİHAK Yönetim Kurulu Üyesi/ Siyaset Bilimci)
Saat, Yer: 17.00, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kültür Merkezi
Düzenleyenler: Cumhuriyet Kitapları, Ankara CUMOK
Panel: "2024 Türkiyesi'nde Adalet"
Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş
Saat, Yer: 18.00, Gölbaşı Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kong.ve Kül.Merkezi
Düzenleyenler: CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı, Sosyal Demokrasi Derneği
Haftanın Kapanış Konseri
Sunan: Şebnem Gürsoy
Kapanış Konuşması: ÇYDD Ankara Gençlik Birimi
Sanatçılar: Grup Gündoğarken
Saat, Yer: 20.00, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag), Çankaya Belediyesi ve Katılımcı Kuruluşlar