Uğur Mumcu ve Katledilen Aydınlar Anısına Düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın Teması 'Adalet, Demokrasi, Laiklik' Olarak Belirlendi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag), 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın temasını "Adalet, Demokrasi, Laiklik" olarak belirledi. 31. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak günü saat 10.00'da Batıkent Metro'dan Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş ile başlayacak. Aynı gün saat 11.00'de Uğur Mumcu Anıtı'nda anma töreni düzenlenecek. Ailesi, dostları ve sevenleri, saat 12.15'te Mumcu'yu 30 yıl önce katledildiği yerde karanfiller ve mumlar ile anacak, 14.30'da ise Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anıtmezarı ziyaret edilecek. Hafta, 31 Ocak'ta 34 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy'un anması ile sona erecek.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) öncülüğünde gazeteci yazar Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası'nın 31'incisinin teması "Adalet, Demokrasi, Laiklik" olacak. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak'ta 31 yıl önce katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu anması ile başlayıp 31 Ocak'ta 34 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy'un anması ile son bulacak. um: ag'ın açıkladığı takvime göre bir hafta boyunca çeşitli katılımcılar ile birçok etkinlik düzenlenecek.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anmak için 24 Ocak günü saat 10.00'da Batıkent Metro'dan Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş yapılacak. Aynı gün saat 11.00'de Uğur Mumcu Anıtı'nda anma töreni düzenlenecek. Ailesi, dostları ve sevenleri, saat 12.15'te Mumcu'yu 30 yıl önce katledildiği yer olan evinin önünde karanfiller ve mumlar ile anacak, 14.30'da ise Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anıtmezarı ziyaret edilecek.

um: ag Vakfı Yürütme Kurulu, Mumcu'nun katledilişinin 31. yılında Mumcu'nun Cumhuriyet gazetesinde 18 Kasım 1975'te kaleme aldığı "Özgürlüğün Bedeli" yazısından 31. Adalet ve Demokrasi Haftası için şu alıntıyı seçti:

"Düşüncelerinden dolayı binlerce insandan hesap soran rejim, milyonlarca lira yolsuzlukları için bir tek gün soru sormazsa, düşünce suçu adı altında kimleri neden yargılamak istediği, neden bu amaçla yasalar hazırlattığı da belli olmaz mı?"

Adalet ve Demokrasi Haftasının programı ise şöyle:

24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

Saat 10.00: Batıkent Metrodan (GİMSA önü) Uğur Mumcu Parkı'na Yürüyüş

Saat 11.00: Uğur Mumcu Anıtı'na Çelenk Bırakma ve Anma Töreni

Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi, Siyasi Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri

Saat 12.15: "Uğur Mumcu Sesleniyor, Karanfil ve Mumlarımızla Uğur Mumcu'nun Sokağındayız"

Türkü Dinletisi: "Uğur Mumcu için söylüyoruz" Cem Erdost İleri

Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) ve Çankaya Belediyesi

Saat 14.30: Anıtmezar Ziyareti, Cebeci Asri Mezarlığı

25 OCAK 2024 PERŞEMBE

Panel: "Eğitimde Dönüşüm ve Ne Yapmalı?"

Kolaylaştırıcı: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı

Konuşmacılar: Eğitimci, yazar Dr. Nejla Doğan, 22. Dönem CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı

Saat, Yer: 14.00: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı

Söyleşi: "Medya ve Adalet, Demokrasi ve Laiklik Mücadelesi"

Konuşmacı: Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş

Saat, Yer: 16.00 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Eğitim İş

Panel: "Gazetecilik Denince: Adalet, Demokrasi, Laiklik"

Kolaylaştırıcı: Gazeteci, ÇGD Başkanı Kıvanç El

Konuşmacılar: "Adalet ile Adil Olmak Arasında Gazeteci" Gazeteci Tolga Şardan

"Demokrasinin Gizli Yaraları: Güvencesizlik, Mesleki Çözülme ve Gazeteciler" Akademisyen Çağrı Kaderoğlu Bulut

"Laiklik'in Haber Değeri (var mı?)" Gazeteci Mustafa Mert Bildircin

Saat, Yer: 18.00 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Çağdaş Gazeteciler Derneği

Dinleti: "Türküler ve Dünya Şarkıları"

Sanatçılar: Bağlama, Vokal: Ankara Devlet Operası Solist Tuncer Tercan

Gitar, Vokal: Görkem Aytimur

Klarinet: E. Ali Tercan

Keman: Mustafa Fındık

Violensel, Bas Gitar: M. Ulaş Tercan

Saat, Yer: 20.30 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag)

26 OCAK 2024 CUMA

Panel: "Demokrasi ve Laiklik"

Açılış Konuşması: TÜKD Genel Başkanı Meral Güler

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nejla Kurul, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu

Saat, Yer: 12.00 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyenler: Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği (TÜKD), Türk Kadınlar Birliği (TKB)

Panel: "100. Yılda Ülkemiz"

Konuşmacılar: "Sağlıkta Dönüşüm" Recep Akdur,

"Cumhuriyet ve Laiklik" Seçil Karal Akgün

"Kemalizm ve Sosyal Demokrasi" Yıldırım Koç

"Laik Eğitim" Suay Karaman

Saat, Yer: 14.00 Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)

Panel: "Yargı Bağımsızlığı Sorunu Bağlamında Tutukluluk, Hükümlülük,Tutsaklık"

Açılış Konuşması: Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Güler

Kolaylaştırıcı: Yargıçlar Sendikası Önceki Başkanı Avukat Mustafa Karadağ

Konuşmacılar: İstanbul Barosu Önceki Başkanı Avukat Turgut Kazan, Kamu Hukuku Akademisyen Dr. Kasım Akbaş, Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Tarık Özdirek, Yargıçlar Sendikası Üyesi Nuh Hüseyin Köse

Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Yargıçlar Sendikası

Panel: "2024 Türkiyesi'nde Laiklik"

Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gazeteci, yazar Barış Terkoğlu

Saat, Yer: 16.30 Polatlı Belediyesi Kültür Merkezi

Düzenleyenler: Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Polatlı İlçe Başkanlığı

Söyleşi: "Türkiye'de Kontr-Gerilla Cinayetleri"

Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Saltık

Saat, Yer: 17.00, Yüksek Tic. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şube Konferans Salonu

Düzenleyenler: ADD Çankaya Şubesi, Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şubes

Söyleşi: "Sesini Kaybetmeyenler: Gençliğin Gözünden Adalet"

Konuşmacılar: Çağdaş Gençlik Ankara

Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi

27 OCAK 2024 CUMARTESİ

Panel: "Kamusal Mekanda: Adalet, Demokrasi ve Laiklik"

Kolaylaştırıcı: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu

Konuşmacılar: Avukat Turgut Kazan

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Batuman

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan

Saat, Yer: 12.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Söyleşi: "Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi"

Konuşmacı: Prof. Dr. Devrim Güngör

Saat, Yer: 14.00, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kültür Merkezi

Düzenleyen: Ankara CUMOK

Panel: "Laiklik Neden Yaşamsaldır?"

Kolaylaştırıcı: Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık

Konuşmacılar: Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Erendiz Atasü

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Laiklik Meclisi

Söyleşi: "Laiklik ve Cumhuriyet"

Kolaylaştırıcı: Ankara Dayanışma Derneği Genel Başkanı Yusuf Şahin

Konuşmacı: Laiklik Meclisi Sözcüsü Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu

Türkü Dinletisi: Ozan Mustafa Türkel

Saat, Yer: 14.30, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Düzenleyen: Ankara Dayanışma Derneği

Panel: "Türkiye'de Adalet ve Hukuk"

Yöneten: ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Gülen Çiftçi

Konuşmacılar: Hukukçu Şenal Sarıhan, Hukukçu İlhan Cihaner

Saat, Yer: 15: 00, ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Tesisleri

Düzenleyen: ODTÜ Mezunları Derneği

Panel: "Laiklik ve Ekonomi"

Yöneten: Pir Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demir

Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Ekonomist Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan

Saat, Yer: 16: 00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Panel: "Türkiye'de Laiklik ve Laik Eğitim Mücadelesi"

Açılış Konuşması: TİHAK Başkanı Oğuz Gemalmaz

Yöneten: Akademisyen, Hukukçu Aynur Demirli

Konuşmacılar: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, TİHAK Yönetim Kurulu Üyesi, Siyaset Bilimci Mahmut Aslan

Saat, Yer: 16.00, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kültür Merkezi

Düzenleyen: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK)

Panel: "Bitmeyen Mücadele: Adalet, Demokrasi, Laiklik"

Kolaylaştırıcı: Avukat Mustafa Gökhan Tekşen

Konuşmacılar: Gazeteci Sedat Bozkurt, Avukat Selin Nakıpoğlu, Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu

Saat, Yer: 17.30, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Düzenleyen: Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD)

Panel: "Adalet, Demokrasi ve Laiklikte 2024 Yılında Türkiye?"

Kolaylaştırıcı: Genç Düşünce Enstitüsü Genel Başkanı Muratcan Işıldak

Konuşmacı: Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Yöneticisi Hakan Altınay

Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Genç Düşünce Enstitüsü

Dinleti: "Devrim ve Demokrasi Türküleri" Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi Türk Halk Müziği Korosu

Saat, Yer: 19.00, ADD Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)

Tiyatro Gösterisi

Dram: "Etik Nedir?"

Yazan ve Yöneten: Gökhan Erarslan

Oyuncu: Ahmet Akın Canalioğlu

Sahne Düzeni: Serkan Kavurt

Müzik Danışmanı: Zeynep Eröksüz

Saat, Yer: 19.30, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Düzenleyen: Çankaya Belediyesi

28 OCAK 2024 PAZAR

Söyleşi: "Kadın ve Laik Yaşam"

Konuşmacı: CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka

Fotoğraf Gösterisi: "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" Gürsel Gökçe

Dinleti: Grup Akasya

Gitar, Vokal: Ali Yılmaz

Gitar, Vokal: Ayşegül Şahin

Bağlama: Baki Tekyurt

Saat, Yer: 14.00, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi

Düzenleyenler: ADD Keçiören Şubesi, Ankara CUMOK, Dil Derneği

Söyleşi: "Ontolojik ve Epistemolojik Temelleri Işığında Laiklik"

Konuşmacı: 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Eğitim İş Ankara 3 No'lu Şube

Panel: "Yolsuzluklarla Mücadele Penceresinden Kentsel Dönüşüm Yasası"

Kolaylaştırıcı: Hakim Leyla Köksal

Konuşmacılar: Emekli Hakim Önder Tekin

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan

Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Türk Hukuk Kurumu

Panel: "2024 Türkiyesi'nde Adalet"

Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Avukat M. Gül Çiftçi Binici, Gazeteci, Yazar Mustafa Balbay

Saat, Yer: 16.00, Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi

Düzenleyen: CHP Akyurt İlçe Başkanlığı, Sosyal Demokrasi Derneği

Söyleşi: "Adalet, Demokrasi ve Laiklikte Neredeyiz? Gazeteciler İstediğini Yazabiliyor mu? Basında Sansür, Otosansür"

Konuşmacı: Gazeteci Tolga Şardan

Dinleti: Uğur Mumcu "Yürekli Kalem"

Sanatçı: Pınar Ayhan

Türkü Dinletisi: Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri İçin Türküler

Koro: Kızılırmak Korosu

Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Düzenleyen: Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

Panel: "Yoksulluk ve Sağlık"

Kolaylaştırıcı: Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Asuman Doğan

Konuşmacı: Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Ebru Basa, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir

Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Ankara Tabip Odası

29 OCAK 2024 PAZARTESİ

Söyleşi: "Türkiye'de Eğitimde Devrim ve Karşı Devrim"

Konuşmacı: Tarihçi, Yazar Sinan Meydan

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Eğitim İş Ankara 3 Nolu Şube

Söyleşi ve Dinleti: "Laiklik ve Adalet"

Yöneten: Operatör Dr. Sabri Dokuzoğuz

Konuşmacılar: Yazar, Gazeteci Murat Sururi Özbülbül, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Barış Mutluay

Dinleti: Tuncer Tercan (Ankara Devlet Operası Solist)

Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği

Panel: "Yolsuzluklar Halkı Nasıl Yoksullaştırıyor? Yoksulluk ve Kadınlar"

Yöneten: Kadın ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Avukat Melek Neslihan Özfidan

Konuşmacılar: 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Oğuz Oyan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş

Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Kadın ve Mücadele Derneği

30 OCAK 2024 SALI

Panel: "Laiklik Demokrasinin Temelidir Adil Bir Toplum İçin Laiklik Vazgeçilmezdir."

Kolaylaştırıcı: Gülen Temur (Eğit-Der)

Konuşmacılar: Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan, Eğitimci Özgür Bozdoğan

Müzik, Slayt Fotoğraf Gösterisi: "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" Gürsel Gökçe

Saat, Yer: 14.00, İTÜ Evi

Düzenleyenler: 29 Ekim Kadınları Derneği, Ankara CUMOK, Eğit-Der, İTÜ Birliği Derneği

Söyleşi: "Sınıfsal Saldırı Projesi Olarak AKP Rejimi Sürecinin Anlamı"

Konuşmacı: Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Ali Rıza Aydın

Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED)

Söyleşi: "Büyük Hedef; Gerçek İnsanlık Tarihinin Başlamasına Katkıda Bulunmak…"

Konuşmacı: Rıza Sümer (Şiddetsiz Toplum Derneği Bşk.)

Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Şiddetsiz Toplum Derneği

Müzik Dinletisi: "Umuda Ezgiler"

Müzik Grubu: Eğitim İş Cumhuriyet Öğretmenleri

Saat, Yer: 20.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyen: Eğitim İş

31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

Muammer Aksoy'u Anma – Anıtmezar Ziyareti

Saat, Yer: 13.00, Cebeci Asri Mezarlığı

Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu

Söyleşi: "100. Yılda Yeniden Atatürk Cumhuriyeti"

Konuşmacılar: ADD Genel Başkanı M. Hüsnü Bozkurt, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, THK Başkanı Avukat Nail Gürman

Saat, Yer: 14.30, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Ankara Barosu, Türk Hukuk Kurumu

Söyleşi: "Muammer Aksoy'a Saygıyla"

Konuşmacı: Mahmut Aslan (TİHAK Yönetim Kurulu Üyesi/ Siyaset Bilimci)

Saat, Yer: 17.00, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kültür Merkezi

Düzenleyenler: Cumhuriyet Kitapları, Ankara CUMOK

Panel: "2024 Türkiyesi'nde Adalet"

Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş

Saat, Yer: 18.00, Gölbaşı Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kong.ve Kül.Merkezi

Düzenleyenler: CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı, Sosyal Demokrasi Derneği

Haftanın Kapanış Konseri

Sunan: Şebnem Gürsoy

Kapanış Konuşması: ÇYDD Ankara Gençlik Birimi

Sanatçılar: Grup Gündoğarken

Saat, Yer: 20.00, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag), Çankaya Belediyesi ve Katılımcı Kuruluşlar