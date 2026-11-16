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Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı

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Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
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Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na davet edilmesine rağmen katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararı dikkat çekti. Gazeteci Deniz Zeyrek, Yavaş'ın kurultayda yer almamasının partiye mesafe koyduğu anlamına gelmediğini belirterek, kararın arkasında cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin bir strateji bulunduğunu ifade etti

  • Yeni Parti'nin 14-15 Kasım 2026'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.
  • Kurultayda 1202 kayıtlı delegeden 1116'sı oy kullandı; 1098 oy geçerli, 21 oy geçersiz sayıldı.
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, davet edildiği kurultaya katılmadı ve genel başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Yeni Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 1. Olağan Kurultayı sona erdi. Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı blok liste delegelerin onayını alırken, partinin yeni yönetim kadroları da belirlendi.

Kurultayda 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçildi. Bin 202 kayıtlı delegeden bin 116'sı oy kullandı. Açıklanan sonuçlara göre bin 98 oy geçerli, 21 oy ise geçersiz sayıldı.

MANSUR YAVAŞ KURULTAYA KATILMADI

İki gün süren kurultayda dikkat çeken ayrıntılardan biri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın salonda yer almaması oldu. Kurultaya davet edildiği belirtilen Yavaş'ın katılmama kararının nedeni merak konusu oldu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Yavaş'ın kararına ilişkin edindiği bilgileri paylaşarak bu tercihin siyasi bir uzaklaşma olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

"HERKESİN ADAYI" OLMAK İSTİYOR

Zeyrek, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde farklı siyasi kesimlerin desteğini alabilecek konumunu korumak istediğini öne sürdü.

Gazeteci Deniz Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Davet edilmiş ama Mansur Yavaş bu süreci kazasız belasız atlatmak niyetinde.

Bu, Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'ye mesafeli olduğu anlamına gelmiyor.

Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığını 'herkesin adayı' sıfatını koruyarak üstlenmek istiyor."

ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

Kurultaya katılmayan Mansur Yavaş, genel başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Yavaş, kurultayın ardından yaptığı açıklamada, "Kurultayın, Türk siyasetine ve demokrasimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Zaten istifa etmemiş miydi. Bu istifa yeni partiye geçeceği anlamına mı gelir? Kökü mhp zaten bırakın seçime kadar kalsın nasıl olsa bir halta yaradığı da yok

Yorum Beğen0
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Hayatımda Erdoğan'a oy vermedim ama şu mansurdan ise ona oy veririm

Yorum Beğen-1
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Sayın Mansur yavaşìn ülkemizin başina gelmesi mecburi ve kesinlikle gereklidir

Yorum Beğen0
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