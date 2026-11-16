ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç

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ABD'de 13 Kasım Cuma günü hava trafik kontrol merkezlerinde başlayan teknik arıza, kısa sürede ülke genelindeki uçuşları etkiledi. Federal Havacılık İdaresi, radar ve iletişim sistemlerindeki istikrarsızlık nedeniyle bütün havalimanlarında uçakların kalkışını durdurdu.

Yaklaşık 4,5 saat süren uçuş yasağı, ABD doğu saatiyle 20.15'te kaldırıldı. Ancak uçuşların yeniden başlaması krizi sona erdirmedi. Uçakların, pilotların ve kabin ekiplerinin farklı havalimanlarında kalması nedeniyle iptaller ve gecikmeler hafta sonu boyunca devam etti.

FAA'nın 15 Kasım'da yayımladığı resmi verilere göre, 13 Kasım'da ülke genelinde yaklaşık 12 bin 462 uçuş iptal edildi. Bunların 9 bin 82'si büyük hava yolu şirketlerine ait seferlerden oluştu. Kurum, bütün iptallerin doğrudan uçuş yasağından kaynaklanmadığını da açıkladı.

WASHINGTON'DA BAVULLAR DAĞ GİBİ BİRİKTİ

Krizin en çarpıcı sonuçlarından biri Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda yaşandı. İptal edilen ve ertelenen uçuşlar nedeniyle yolcuların bagajları teslim alanında birikti.

Bavulların salonun farklı noktalarına yığılmasıyla havalimanında alışılmışın dışında bir manzara oluştu. Uçuşları değişen yolcular bagajlarını ararken, terminalde bekleyen kalabalık da giderek büyüdü.

Washington'daki havalimanında yüzlerce yolcu uçuşlarına ilişkin bilgi almak için bekledi. Oturma alanlarının dolması üzerine bazı yolcular yere oturdu, bazıları ise bavullarını masa gibi kullanarak bilgisayarlarından işlemlerini sürdürdü.

Havalimanı yetkilileri, uçuş yasağı sırasında terminallerin açık kaldığını ancak yolcuların ciddi gecikmelerle karşılaşacağını duyurdu.

22 HAVA TRAFİK MERKEZİNİN 17'SİNDE SORUN YAŞANDI

FAA'nın son incelemesi, arızanın ilk açıklamalardan çok daha geniş bir alana yayıldığını ortaya çıkardı. ABD'deki 22 hava trafik kontrol merkezinin 17'sinde sistem istikrarsızlığı yaşandı. Sorun daha sonra havalimanlarına yaklaşan ve havalimanlarından ayrılan uçakları yöneten bazı kontrol birimlerine de sıçradı.

Arızanın merkezinde, hava trafik kontrol birimlerini birbirine bağlayan eski telekomünikasyon altyapısı bulunuyordu. Sisteme her 4-5 saniyede yaklaşık bin bağlantı isteği gönderilmesi, iletişim ağını aşırı yükledi.

Aşırı veri trafiği, pilotlarla iletişimi sağlayan sistemleri ve radar verilerinin aktarımını etkiledi. FAA, arızanın bütün iletişim kanallarını devre dışı bırakmadığını, bazı frekansların ve radar bağlantılarının çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

ARIZANIN İZİ İKİ EYALETE UZANDI

Teknik incelemelerde Teksas'ın Amarillo kentindeki bir radar istasyonu ile Arkansas'ın El Dorado kentindeki telsiz iletişim tesisi üzerinde duruldu.

FAA'nın ağ hizmetlerini sağlayan L3Harris şirketi, El Dorado'daki tesiste yeni bir yönlendirici kurulumu dahil olmak üzere çalışmalar yürütüyordu. Sistemde aşırı veri trafiği başlayınca iki noktadan gelen bağlantılar engellendi ve iletişim ağı yeniden dengelendi.

Yetkililer, benzer sorunların tekrarlanmaması için yaklaşık 60 yönlendiricide aynı işlevi tedbir amacıyla devre dışı bıraktı. Arızanın kesin teknik nedeni üzerindeki incelemeler ise devam ediyor.

HAVADAKİ 3 BİN 500 UÇAK GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİRİLDİ

Uçuş yasağı başladığında ABD hava sahasında yaklaşık 3 bin 500 uçak bulunuyordu. Hava trafik kontrolörleri ve pilotlar, mevcut iletişim kanallarını kullanarak uçakların güvenli şekilde iniş yapmasını sağladı.

FAA, olay sırasında herhangi bir uçağın kaybolmadığını, bütün uçakların güvenli şekilde indiğini ve yolcuların can güvenliğinin tehlikeye girmediğini açıkladı.

Hava sahasının yeniden açılmasının ardından yalnızca cuma gecesi 8 binden fazla uçuş operasyonu gerçekleştirildi.

KRİZ AVRUPA VE MEKSİKA'YA DA SIÇRADI

ABD'deki uçuş yasağı, uluslararası hava ulaşımını da etkiledi. Avrupa'dan ABD'ye hareket edecek uçuşlar geçici olarak durdurulurken Meksika'dan yapılacak seferlere de kısıtlama getirildi.

Uçuş yasağının ilk saatlerinde yüzlerce uçak güzergah değiştirdi. Bazı uçaklar kalkış yaptıkları havalimanlarına geri dönerken bazıları farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Kriz yalnızca yolcu uçaklarını değil, hava kargo taşımacılığını da etkiledi. FedEx dahil olmak üzere kargo şirketleri, teslimatlarda yaşanabilecek aksaklıklara karşı önlem aldı.

PAZAR GÜNÜ 11 BİN 500'DEN FAZLA UÇUŞ ETKİLENDİ

Uçuş yasağının kaldırılmasından iki gün sonra da havalimanlarında yoğunluk sürdü. Reuters'ın 15 Kasım tarihli haberine göre, pazar günü ABD genelinde yaklaşık 2 bin 100 uçuş iptal edildi, 9 bin 400 uçuş gecikti.

Böylece yalnızca pazar günü aksaklıklardan etkilenen uçuş sayısı 11 bin 500'ü aştı. Cumartesi günü ise yaklaşık 6 bin 700 uçuş iptal edildi, 9 bin 100'den fazla sefer gecikti.

JetBlue'nun uçuşlarının yaklaşık yüzde 28'i, American Airlines'ın ise yüzde 20'si pazar günü iptal edildi. United Airlines, Southwest ve Delta'da da iptaller yaşandı.

YOLCULARA UÇUŞLARINI ERTELEME ÇAĞRISI

Hava yolu şirketleri, iptal edilen uçuşların ardından yolcuları yeni seferlere yerleştirmek ve farklı havalimanlarında kalan uçakları yeniden konumlandırmak için çalışmalara başladı.

Delta Air Lines, seyahat tarihinde esneklik sağlayabilen müşterilerine uçuşlarını pazartesi veya daha sonraki günlere ertelemelerini tavsiye etti. American Airlines, operasyonlarını yeniden düzenlerken Alaska Airlines da uçak ve personel planlamasının zaman alacağı uyarısında bulundu.

FAA Başkanı Bryan Bedford, uçuş programlarının pazar akşamına kadar büyük ölçüde normale dönmesini beklediklerini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de hava ulaşımının pazartesi günü toparlanacağını öngördü.

SİBER SALDIRI İHTİMALİNE YANIT GELDİ

Ülke genelinde hava ulaşımını durduran arızanın ardından siber saldırı ihtimali de araştırıldı. FAA ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı, mevcut bulguların herhangi bir siber saldırıya işaret etmediğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca olayın Microsoft hizmetlerinde aynı dönemde yaşanan kesintiyle bağlantılı olmadığını belirledi.

Arıza, ABD'nin eskiyen hava trafik kontrol altyapısını yeniden tartışmaya açtı. Ulaştırma Bakanlığı, sistemlerin modernizasyonu için ek yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

2001'DEN BU YANA EN UZUN UÇUŞ DURDURMA KARARI

13 Kasım'daki yaklaşık 4,5 saatlik uçuş yasağı, ABD'de 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana uygulanan en uzun ülke çapındaki uçuş durdurma kararı oldu.

ABD'de son olarak Ocak 2023'te pilotlara uçuş güvenliği bildirimleri gönderen sistemdeki arıza nedeniyle ülke genelinde uçak kalkışları yaklaşık iki saat durdurulmuştu.

Bu kez arızanın ardından uçuşların yeniden başlaması saatler sürerken, hava yolu şirketlerinin normal operasyonlarına dönmesi günler aldı.

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