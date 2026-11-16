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Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

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Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü
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Orta Doğu'daki petrol sevkiyatının normale dönmeye başlamasıyla küresel petrol fiyatları geriledi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının savaş öncesi seviyelere yaklaşması, arz sıkıntısı endişelerini hafifletti. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yılın son üç ayında petrol fazlası oluşacağını öngörmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 95,37 dolara, ABD ham petrolünün fiyatı ise 88,33 dolara düştü.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle küresel enerji piyasalarında oluşan arz endişeleri, petrol sevkiyatının yeniden hız kazanmasıyla azalmaya başladı. Dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarı, savaş öncesindeki seviyelere yaklaştı.

Sevkiyattaki toparlanma, uluslararası piyasalarda petrol arzının kesintiye uğrayacağına yönelik kaygıları hafifletirken fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemede Uluslararası Enerji Ajansının küresel arz ve talep dengesine ilişkin yeni beklentileri de etkili oldu.

Daha önce petrol açığı oluşacağını öngören ajans, yılın son üç ayında küresel piyasada arz fazlası yaşanmasını bekliyor.

Ajansın tahminlerine göre günlük küresel petrol arzı 105 milyon varile ulaşacak. Bu miktar, günlük petrol talebinin yaklaşık 1,7 milyon varil üzerinde bulunuyor.

BRENT PETROL 95,37 DOLARA GERİLEDİ

Petrol sevkiyatındaki toparlanma ve arz fazlası beklentisiyle Brent petrolün varil fiyatı 95,37 dolara, ABD ham petrolünün varil fiyatı ise 88,33 dolara geriledi.

Piyasalarda daha önce olası petrol kıtlığına ilişkin endişeler öne çıkarken, yeni tahminlerle birlikte arz fazlası ihtimali fiyatlamalarda belirleyici olmaya başladı.

ACİL DURUM REZERVLERİNDEN 71 MİLYON VARİL PETROL

Uluslararası Enerji Ajansı, acil durum petrol rezervlerinden 71 milyon varilin şubat ayı sonuna kadar piyasaya sunulacağını da bildirdi.

Rezervlerden sağlanacak ek petrolün, küresel arzı destekleyerek enerji piyasalarındaki sıkışıklığı hafifletmesi bekleniyor.

Ajansın petrol açığı beklentisinden arz fazlası tahminine geçmesi, küresel enerji piyasalarındaki dengelerin kısa sürede nasıl değiştiğini ortaya koydu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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