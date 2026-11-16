Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de bir yıl boyunca mobil şebekeden sinyal almayan cep telefonlarının IMEI kayıtları kullanıma kapatılabiliyor. BTK düzenlemesi kapsamında, çekmecede bekleyen eski telefonların kapanma riskiyle karşılaşmaması için yıl sonuna kadar aktif SIM kartla şebekeye bağlanması gerekiyor. Telefonu yalnızca şarj etmek veya Wi-Fi'ye bağlamak ise yeterli olmuyor.

Akıllı telefonların yenilenmesiyle birlikte eski cihazlar çoğu zaman çekmecelere kaldırılıyor. Yedek telefon olarak saklanan bu cihazlar, uzun süre kullanılmadığında mobil şebeke erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

BTK'nın 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemesine göre, kesintisiz bir yıl boyunca mobil operatörlerden sinyal almayan cep telefonlarının IMEI kayıtları kullanım dışı bırakılıyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2026'dan itibaren hiçbir mobil şebekeye bağlanmayan telefonların IMEI numaraları yıl sonunda kapatılabilecek.

TELEFONU ŞARJA TAKMAK YETERLİ DEĞİL

Yedek telefonların IMEI kaydını aktif tutmak için cihazı yalnızca şarj etmek veya açmak yeterli olmuyor. Wi-Fi ağına bağlanmak da mobil operatör üzerinden sinyal alındığı anlamına gelmiyor.

Telefonun şebekeyle yeniden bağlantı kurması için aktif bir SIM kartın takılması veya e-SIM'in tanımlanması gerekiyor.

Cihazın mobil operatör sinyalini almasının ardından kısa bir telefon görüşmesi yapılması, SMS gönderilmesi ya da mobil veri bağlantısının kullanılması, telefonun şebekede aktif hale gelmesine yardımcı oluyor.

KAPANAN TELEFONLAR YENİDEN AÇILABİLİYOR

Uzun süre sinyal almadığı için IMEI kaydı kapatılan telefonlar tamamen kullanılamaz hale gelmiyor. Cihaz sahipleri, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak telefonlarının yeniden mobil şebekeye açılmasını talep edebiliyor.

Başvurular, BTK'nın "IMEI - Cep Telefonu Sinyal Alınamayan Cihaz Başvurusu" hizmeti üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistemde gerekli sahiplik doğrulamasının tamamlanmasının ardından cihazın yeniden kullanıma açılması mümkün oluyor.

İKİNCİ EL TELEFON SAHİPLERİ DİKKAT

Özellikle ikinci el alınan veya faturası bulunmayan eski telefonlarda yeniden açtırma işlemi daha karmaşık hale gelebiliyor.

Cihazın önceki sahibiyle iletişim kurulamaması veya sistemde kullanıcı eşleşmesinin sağlanamaması, başvurunun sonuçlandırılmasını güçleştirebiliyor.

Bu nedenle uzun süredir çekmecede bekleyen yedek telefonların yıl bitmeden mobil şebekeye bağlanması, ileride yaşanabilecek erişim sorunlarının önüne geçmek açısından önem taşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
İngiltere'de gündem Muhammed Salah

Tüm ülkede yeniden gündem oldu
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi

Transferde kara haber İtalya'dan geldi

Ölen aday seçimde öne geçti! 2 bin oyla rakibine fark attı

Bunu da göreceğiz: Ölen aday seçimi kazanmak üzere!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın banka hesabındaki para ortaya çıktı! 60 milyon TL iddiası13

Kadir İnanır'ın banka hesabı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklatır
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Manisa'da çöpe atılan 32 bin lira sahibine teslim edildi

Tonlarca çöpün arasından didik didik arayıp buldular
Faruk Peker'den Haluk Bilginer'e çok sert sözler: Nasıl bir nankörlük bu?

İffet'in Cemil'inden Haluk Bilginer'e ağır sözler: Ekmeğini yediğin...