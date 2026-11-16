Erzincan’da 19 köpeğin bulunduğu bahçeye giren tilki kedi mamalarını yedi

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Erzincan’da, kedi mamalarının neden sürekli azaldığını araştıran bir ev sahibi, köpeklerle dolu bahçesine rahatça giren bir tilkiyle karşılaştı. Tilkinin soğukkanlı tavırları ev sahibini şaşkına çevirdi.

MAMALAR SÜREKLİ AZALIYORDU

Binkoç köyünde yaşayan bir vatandaş, evinin çevresinde aldığı güvenlik önlemlerine rağmen kedileri için bıraktığı mamaların sürekli eksildiğini fark etti. Durumdan şüphelenen ev sahibi, mamaları kimin yediğini öğrenmek için takibe başladı.

19 KÖPEĞE RAĞMEN BAHÇEYE GİRDİ

Evin dışında 12, bahçe içinde ise 7 olmak üzere toplam 19 köpeğin bulunduğu arazide, mamaların peşindeki davetsiz misafirin bir tilki olduğu ortaya çıktı. Köpeklerin kokusuna ve havlamalarına aldırış etmeyen tilki, bahçeye girerek kediler için ayrılan mamaları yedi.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Tilkinin büyük bir soğukkanlılıkla mamaları yediği anlar, ev sahibi tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde tilkinin, çevredeki köpeklere rağmen mamaları afiyetle yediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı