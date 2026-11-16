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Bitlis-Siirt sınırında yılkı atları kış öncesi zirvelere doğru özgürce hareket etti

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Bitlis-Siirt sınırında yılkı atları kış öncesi zirvelere doğru özgürce hareket etti Haber Videosunu İzle
Bitlis-Siirt sınırında yılkı atları kış öncesi zirvelere doğru özgürce hareket etti
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Bitlis ile Siirt il sınırına yakın dağlık bölgede, kış öncesi zirvelere doğru hareket eden yılkı atları doğaseverlere görsel şölen sundu. Sarp yamaçlarda özgürce dolaşan at sürüsünün anları, doğa gözlemcisi ve bir doğasever tarafından görüntülendi.

Bitlis ile Siirt il sınırına yakın dağlık bölgede, kış mevsimi öncesi zirvelere doğru özgürce hareket eden yılkı atları, doğaseverlere görsel şölen sundu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte meralardan dağların zirvelerine doğru hareket eden yılkı atları, doğal yaşamın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Siyah, beyaz, kahverengi ve kırçıllı renkleriyle dikkat çeken at sürüsü, sarp dağ yamaçlarında özgürce dolaşırken görenleri kendine hayran bıraktı.

Sonbaharın yavaş yavaş yerini kışa bıraktığı bölgede, dağların doğal örtüsüyle bütünleşen yılkı atlarının oluşturduğu manzaralar, doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Doğanın kalbinde özgürce yaşamlarını sürdüren yılkı atlarının görsel şölen sunan anları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ve doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntülendi.

Bölgenin doğal güzelliklerini yansıtan görüntüler, yılkı atlarının özgür yaşamını ve bölgenin eşsiz coğrafyasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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