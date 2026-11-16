Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performansGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa'ya deplasmanda 2-1 kaybetti. Ay-yıldızlılarda milli takıma geri dönen Berke Özer, Fransa'ya karşı muhteşem bir performans sergiledi. Fransız oyuncuların 7 şutunda başarılı olan Berke, farkın daha da büyümesini engelledi.
- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.
- Uzun bir aranın ardından milli formaya dönen kaleci Berke Özer, Fransa karşılaşmasında 7 kurtarış yaptı.
- Berke Özer, kalesinde 2 gol görmesine rağmen Fransız oyuncuların kaleyi bulan 7 şutunda gole izin vermedi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Güçlü rakibi karşısında sahadan puansız ayrılan Ay-yıldızlı ekipte, uzun bir aranın ardından milli formaya geri dönen kaleci Berke Özer'in sergilediği üstün performans geceye damgasını vurdu.
FRANSIZ YILDIZLARA GEÇİT VERMEDİ
Karşılaşmanın başından sonuna kadar yüksek tempoda baskı kuran Fransa Milli Takımı karşısında kalesinde devleşen Berke Özer, yaptığı kritik müdahalelerle ön plana çıktı. Fransız oyuncuların kaleyi bulan 7 şutunda gole izin vermeyen genç file bekçisi, özellikle karşı karşıya kaldığı pozisyonlardaki refleksleriyle alkış topladı.
FARKIN AÇILMASINI ENGELLEDİ
A Milli Takım'ın savunmada zorlandığı anlarda sorumluluk alan Berke Özer, kalesinde 2 gol görmesine rağmen yaptığı 7 kurtarışla skorun daha da açılmasının önüne geçti. Milli takıma dönüş maçında ortaya koyduğu bu etkileyici grafikle teknik heyetin ve futbolseverlerin takdirini kazanan başarılı kaleci, mağlubiyete rağmen karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.