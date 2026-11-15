Manisa'da çöpe atılan 32 bin lira sahibine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yanlışlıkla elbise poşeti ile çöpe atılan 32 bin lira, belediye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Şazıl Tekin, elbiselerini koyduğu poşetin içinde bulunan parasını yanlışlıkla çöpe attı.

FARK EDER ETMEZ BELEDİYEYE KOŞTU

Durumu fark eden Tekin, Salihli Belediyesine başvurarak atık toplama aracının plakasını öğrendi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların taşındığı aracı takip etti.

AYRI BİR ALANA BOŞALTILDI

Salihli'den Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getirilen atıklar, arama yapılması için ayrı bir alana boşaltıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede bulunan 32 bin lira, gerekli kontrollerin ardından Tekin'e teslim edildi.

Kaynak: AA