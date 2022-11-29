Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 8 yılda yaptıkları tüm projeleri Haberler.com'a anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2013 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde partisini sandıktan çıkararak Muş'un belediye başkanı oldu. Göreve gelmesinin ardından hemen kolları sıvayan Asya, geri kalan süre zarfında birçok projenin hayata geçirilmesini sağladı. Asya, 2014 ve 2022 yılları arasında kalan süreçteki tüm projelerini Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a özel olarak anlattı.

Feyat Asya'nın Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:

"30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkımızdan aldığımız destekle uzun ve zorlu bir yola çıktık. 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim ve İdeal Bir Şehir' sloganımıza bağlı kalarak çıktığımız hizmetkarlık yolunda 9. Yılımızdayız. Bu süre içerisinde kurumsal anlamdafaaliyetlerimiziartırarakşeffafbelediyecilikyolundaçalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Hesapverebilirlikilkesinebağlıkalarakyaptığımızveyayapmayı planladığımız çalışmaları meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla istişare ederek hayata geçirmeye gayret gösterdik. Kamu kurumlarımızla uyum ve işbirliği içinde olmaya özen göstererek, vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürmesi için olanak sağlamayı amaçladık. Bu hizmete talip olmakla, tüm zorluklara, sıkıntılara ve yorgunluklara katlanacağımızın bilinci içindeyiz. En büyük gayemiz, yaptıklarımızla bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakarak halkımız tarafından hayırla yâd edilmektir. Göreve başlar başlamaz oluşturduğumuz Acil Eylem Planımızla ihtiyaç duyulan hizmetleri halkımızla buluşturmayı hedefledik. Bu çerçevede hizmetleri öncelik sırasına göre belirleyerekuygulamayabaşladık.Kısa,ortaveuzunvadedeprojelendirdiğimiz çalışmalarımızı stratejik planımıza uygun bir şekilde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız veya yapmayı planladığımız çalışmaların bir kısmı şu şekilde:

"İHTİYAÇ DUYULAN BİRÇOK TESİSİ HİZMETE AÇTIK"

Muş-Bingöl karayolu üzerinde yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposunu kurduk. İşyerlerininkirayaverilmesiilefaaliyetegirenmoderntesisimizihalkımızın hizmetine sunduk. Muş-Bingöl karayolu üzeri belediyemize ait mezbahanın yanına Canlı Hayvan Pazarını kurarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük sorununu çözüme kavuşturduk. Muş-Bitlis karayolu üzeri belediyemize ait asfalt şantiyesinin yanında sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevini kurarak hizmete açtık. Önemli projelerimiz arasında yer alan yeni şehirlerarası otobüs terminalini inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk.

"MUŞ'UN EN BÜYÜK SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK. TÜM RİSKLERİNE RAĞMEN ALTYAPI PROJESİNİ BAŞLATTIK VE TAMAMLAMAYI BAŞARDIK"

İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi için 2017 yılında ilk kazmayı vurduk. Bu projemizle Muş'un en büyük sorununa el atmış olduk. Alt yapı projemizin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak yüklenici firmaya yer teslimi yaptık. 2017 yılından beri devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke yenileme projemizi tamamladık. Aynı şekilde içme suyu hatlarının bireysel bağlantılarını da yaparak bu önemli projemizi tamamen sonlandırıp ilimizin sağlıklı bir altyapısının oluşmasını sağlamış olduk. Alt yapı projemiz kapsamında mevcut su depolarını kapasitelerini büyüterek yenilerken, yeni içme suyu depolarının da inşasını tamamlayıp gerekli testleri yaptık. Tabi bu çalışmalar bu aşamaya gelene kadar su kesintileri, toz, duman, yolların tahrip oluşu gibi çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ama emin olun ilk gün söylediğimiz gibi bu şehri bir düzene koymak için altyapı olmazsa olmazdı. Şükürler olsun yaşanan sıkıntılara birlikte göğüs gerdiğimiz için bu aşamaya gelebildik. Bu vesile ile bir kez daha değerli Muş halkına göstermiş oldukları anlayış, sabır ve destekten ötürü şükranlarımı sunarım. Bu çalışmaların sonunda hayırla yad edilmek en büyük arzumuzdur.

"İÇME SUYU SORUNU TARİHE KARIŞIYOR. ALPARSLAN 2 BARAJI'NDAN CAZİBELİ İÇME SUYU PROJESİ HAYATA GEÇİYOR"



Şehir merkezinde yaşanan su sıkıntısına köklü çözüm ürettik. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerinde durduğumuz önemli konulardan biri de su idi. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile geçtiğimiz yıllarda bu proje yatırım programına alındı. 23 Kasım 2021 tarihinde proje ihale edildi. 1 yılı aşkın bir süredir yapılan çalışmalar neticesinde projenin sonuna yaklaşıldı. Muş merkezden Mercimekkale Höyüğüne kadar olan kısımda yeni içme suyu isale hatları döşendi. Yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisi inşaatının da tamamlanması ile Muş Merkez, 2 ilçe, 8 belde, 40 köy ve üniversite kampüsünün su sorunu tamamen giderilmiş olacak.

"İÇME SUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ 28 OCAK'TA İHALE EDİLDİ. YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Alparslan 2 Barajında temin edilecek cazibeli içme suyun ilimize arıtılmış bir şekilde ulaşmasını sağlamak üzere söz konusu projenin ikinci aşaması olan arıtma tesisi yapımı için 28 Ocak tarihinde ihale işlemleri yapıldı. Devlet Su İşleri marifetiyle yapılacak olan projenin isale hattı döşemesi ile eş zamanlı tamamlanması ile ilimizin içme suyu sorunu tamamen giderilmiş olacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KAT SINIRLAMASI İLE İLGİLİ ÇAĞRISINI HAYATA GEÇİREN İLK BELEDİYE OLDUK"

Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için imar plan notlarını revize ederek yüksek katlara sınırlama getirdik. Sosyal donatı alanlarının fazla olmasına özen göstererek yaşanılabilir bir Muş hedefledik. Cumhurbaşkanımızın 2 Aralık 2017 MYK toplantısında kat sınırlaması ile ilgili yaptığı çağrının ardından hemen harekete geçtik. 2018 yılı itibariyle ilimizde 5+1 imar uygulamasının kararını aldık. İlimizin geleceği için yaşam standartlarını yüksek tutacak sosyal donatı ve teknik alt yapı alanları ile bir bütün olarak kaliteli bir kent çevresi oluşturmak hedefi ile aldığımız kararın ilimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

"5 FARKLI MAHALLEDE 5 BİLGİ EVİ İNŞA ETTİK"



Çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel etkinliklerin rahat bir ortamda yapılabilmesini sağlamak için Minare, Muratpaşa, Sunay, Yeni ve Zafer Mahallelerinde Bilgi Evleri yaparak hizmete açtık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılımı ile açılışını gerçekleştirdiğimiz tesislerimizde 7'den70'e tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği aktiviteler yapılmaktadır. Bu projemizi bütün mahallelerde uygulamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"43 BİN METREKARE OLAN YEŞİL ALANLARI 600 BİN METREKARENİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI BAŞARDIK"

'Her mahalleye bir park' sloganıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Muş-Bitlis karayolu üzerine Ahmed-i Xane parkını, Hürriyet Mahallesi'ne Şeyh Şükrü Efendi parkını, Zafer Mahallesi'ne Vali Feridun Gültekin ile Müftü Mehmet Çağlayan parklarını, Sunay Mahallesi'ne Köse Hoca Parkını ve Kültür Mahallesi'ne Mehmet Zeki Ökmen parkını kurarak halkımızın hizmetine sunduk. 2014 yılına kadar 43 bin metrekare olan yeşil alanı yaklaşık 600 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı başardık.

"130 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE YAPTIĞIMIZ LALE VADİSİ PARKI HALKIMIZIN HİZMETİNDE"

Karni Deresi Rekreasyon Projesi ile Muş'un en büyük sosyal aktivite merkezini kurduk. Atıl durumda olan bölgede uyguladığımız projemizi halkımızın hizmetine sunduk. Projeye kapsamında, bisiklet yolları, yürüme yolları, yeşil alanlar, spor alanları, anfi, havuzlar, büfeler, su depoları ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Atıl halde bulunan Karni Deresini Muş'a kazandırarak, modern ve yaşanılabilir bir kent için, en büyük sosyal aktivite merkezini kurduk. Yeşil alan sorunun hat safhada olduğu ilimizde, uyguladığımız proje ile önemli bir hizmeti hayata geçirmiş olduk. Muş'un; mesire alanları ve parkları olan, insanların huzuriçindeyaşadığı,çocuklarıngüveniçindeoynadığıbirşehredönüşmesiiçin çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

"56 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE İLİMİZE NEFES VEREN GÖLETLİ PARK PROJESİNİ UYGULADIK"



Muş-Bitlis karayolu üzerinde Fidanlık mevkiindeki alanda Göletli Park projesini hayata geçirdik. Tahsis işlemlerinin ardından yapım çalışmalarına başladığımız projeyle Muş'un görsel kalitesini arttırıp vatandaşlarımıza güzel bir ortam oluşturduk. 56 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz Muş'un en büyük ikinci parkını halkımızın hizmetine sunduk. İlimizin yeşil alan kapasitesini her geçen gün arttırıyoruz. Şehrin birçok bölgesindeki küçük çaplı parkların yanı sıra vatandaşlarımızın geneline hitap eden yeşil alanlarda hizmete sunduk. Geçmiş yıllarda talep ettiğimiz eski stadyum alanının yerine Millet Bahçesi Projesi Çevre Şehircilik Bakanlığımızca uygun görüldü. TOKİ tarafından ihale edilen proje kapsamında 44 bin 660 metrekare alan Millet Bahçesi olarak yapılarak tamamlandı. Millet Kıraathanesi,YapayGölet,EtkinlikveDinlenmeAlanlarınınolduğuMilletBahçesi halkımızın hizmetine sunuldu.

"İLİMİZİN DOĞALGAZA KAVUŞMASINA ÖNCÜLÜK ETTİK"



Doğugaz firması ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilimizin doğalgaza kavuşması için yapılan çalışmalara öncülük ettik. 2015 yılından beri yürütülen çalışmalarla şehrin tüm bölgelerine doğalgaz ana şebeke hatları döşenirken, hemen hemen tüm binaların servis bağlantıları da yapıldı. Doğalgaz çalışmaların tamamlanması ile halkımız rahat bir kış mevsimi geçirirken hava kirliliğinden de kurtulmuş oldu.

"TOPLU TAŞIMADA HAVUZ VE KARTLI SİSTEM UYGULAMASINI BAŞLATARAK ÖNEMLİ BİR SORUNU ORTADAN KALDIRDIK"

Şehir içi toplu taşımada havuz ve kartlı sistem uygulamasını başlatarak yıllardır yaşanan ulaşım çilesine son verdik. Şehir içi ulaşım konusunda yaşanan sorunları gidermek için birimlerimiz ve paydaşlarımızla beraber yaptığımız özverili çalışmanın sonucunda halkımıza rahat bir ulaşım imkanı sağladık. Yeni güzergahlar belirleyerek kentin her noktasına toplu taşıma araçlarının gitmesini sağladık.

"E BELEDİYE UYGULAMASINI BAŞLATTIK, AKILLI BELEDİYECİLİĞİN ALT YAPISINI OLUŞTURDUK"

Vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek için Beyaz Masa servisini kurduk. Alo 153 hattı ile vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini anında değerlendiriyoruz. Hizmet üretme noktasında teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden işlemlerini yapabilecekleri Elektronik Belediyecilik (E- Belediye) uygulamasını başlatarak, çağımıza uygun belediyecilik için önemli bir hizmeti hayata geçirdik. Bununla beraber Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi gibi uygulamaların alt yapı hazırlıklarını yaparak akıllı belediyeciliğin temelini attık.

"ARAÇ PARKIMIZI GÜÇLÜ TUTUYORUZ"

Hizmetlerin daha hızlı ve etkili olabilmesi için araç parkımızın güçlü olmasına özen gösterdik. Bir taraftan alt yapı diğer taraftan da üst yapı çalışmaları ile uğraşırken, makine parkımızda ciddi manada eksiklikler olduğunu tespit ettik. Makine parkımız ne kadar güçlü olursa bizde sahada o kadar güçlü oluruz. Bu sebeple imkânlarımız nispetinde belediyemizin makine parkını en iyi duruma getirme gayreti içerisinde olduk.

"MAHALLE SAYIMIZI ARTTIRDIK"

Yeşilyurt, Sunay ve Saray Mahallelerimizin sınırlarını değiştirerek 3 yeni mahalle daha kurduk. Yeşilyurt Mahallesinin bir kısmını 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi, Sunay Mahallesi'nin bir kısmını Karşıyaka Mahallesi ve Saray Mahallesi'nin 1. mıntıka bölgesini de Yeni Mahalle olarak belirledik. Sütlüce köyünün de mahalle statüsüne geçmesi ile mahalle sayımız 15 oldu. Güzeltepe ve Bağlar köylerinin belediyeye dahil olmak için yapılan halk oylamasında vatandaşların onay vermesi sonucu bu iki köyümüzü de mahalle statüsüne geçirdik. Mahalle muhtarlarımızla gelenek haline getirdiğimiz aylık istişare toplantıları ile mahallelerimizin sorun ve sıkıntısını gidermek için çaba sarf ediyoruz.

"HALK BULUŞMALARI TOPLANTILARINI BAŞLATTIK. HALK SORUYOR, BAŞKAN YANITLIYOR. TÜM VATANDAŞLARIMIZA HESAP VERİYORUZ"

Bugüne kadar yaptığımız projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi ihmal etmedik. Bu bilgilendirmeleri, istişare toplantıları ile, görsel ve yazılı medya aracılığıyla veya afiş, broşür, dergi gibi materyallerle yapıyoruz. Bunlarla beraber 'Halk Buluşmaları' projesini başlatarak 7'den 70'e herkesi hizmetlerden haberdar etmek, görüş ve önerilerini almayı hedefledik. İlk günden eleştirilere açık olduğumuzu beyan ettik. Yeter ki hakaret olmasın. Vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri bizim için kıymetlidir. Makul taleplerin tamamını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla toplumda oluşan veya oluşacak yanlış algıları ortadan kaldırmak, doğru bilgileri birebir aktarmak için vatandaşlarımızla daha fazla bir araya geliyoruz. Her hafta farklı bir mahallede olmak üzere vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onlara hesap veriyoruz.

"TARİHİ YAPILARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Tarihi yapıların korunması adına Eski Hükümet Konağını restore ederek, Belediye ek hizmet binası olarak hizmete açtık. Yıldızlı hanın restorasyonu için başlattığımız çalışmaları tamamladık. Tarihi hanımızı aslına uygun bir şekilde restore ederek hizmete sunduk. 1940'lı yıllarda yıkılan tarihi Muratpaşa Camiinin restore edilmesi için kazı çalışmasını yaptık. Yukarı Çarşı mevkiindeki tarihi yapıların gün yüzüne çıkması için proje hazırlayarak ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Şehrin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

"GENÇLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU SPOR TESİSLERİNİ KURARAK HİZMETE AÇTIK"

Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde kentimize birçok spor kompleksi kazandırarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif alanda eksikliklerini giderdik. Kent genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarımızın yanı sıra imar planımıza göre yeni yollar açarak düzenli yapılaşmanın alt yapısını inşa ettik. Karni Deresi ve Çar çayı ıslah projeleri ile beraber yeni imar alanları açarak Muş'u iki dere arasında sıkışmaktan kurtarıyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin güzel bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamak için eğitim kurumlarımızın alt yapı, yol ve kaldırım sorunlarını giderirken okul bahçelerinin çevre düzenlemesini de ihmal etmedik.

"GENÇLERİN VE BAYANLARIN MESLEK EDİNMELERİNİ SAĞLAYARAK İSTİHDAMLARINI KOLAYLAŞTIRDIK"

Bayanlara yönelik yürüttüğümüz proje kapsamında açılan kurslarla meslek edinmelerini kolaylaştırdık. Onlara belirli periyotlarda geziler düzenleyerek farklı kültürlerle tanışmalarını sağladık. Kent Konseyini kurarak bu şehrin ihyası ve inşası için herkesin söz sahibi olması gerektiğini söyledik. Kent Konseyimiz ve Gençlik Meclisimizle koordineli çalışarak vatandaşlarımıza faydalı hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Meslek edindirme kursları ile genç kardeşlerimize istihdam imkânı sağladık. Belediyemiz öncülüğünde düzenlediğimiz festivallerle vatandaşlarımıza eğlenebilecekleri yeni ortamlar oluşturduk. Asli görevlerimizin yan ısıra sosyal, kültürel ve eğitim alanında da sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İlk, Orta ve Lise öğrencilerimiz ile birlikte üniversiteye hazırlanan gençlerimize gerekli desteği vermeye devam ediyoruz.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA İLİMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ



Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerin üstyapısını yenilemek üzere planlamalar yaptık. Belediyemize ait asfalt şantiyesinde yaptığımız üretim ile birlikte şehrimizin ana güzergahlarının ve ara bağlantılarının büyük bir kısmını yenileyerek halkımızın hizmetine sunduk. Altyapı sorununu ortadan kaldırdığımız ilimizin daha sağlam bir üstyapıya kavuşması için gayretlerimiz devam edecek. Üstyapı çalışmalarımızla ilimizin çehresini tamamen değiştirmiş olacağız.

"KENT MEYDANI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK, MUŞ KENT MEYDANINA KAVUŞUYOR"

Muş Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan Kent Meydanı projesi adım adım hayata geçiriliyor. Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde uygulanan olan proje, Muş'un çehresini değiştirecek Tahsis işlemlerinin tamamlanması ile başlatılan proje kapsamında 550 araç kapasiteli kapalı otopark, üstünde ise vatandaşlarımızın etkinlik ve dinleme imkanı sağlayan buluşma merkezi haline gelecek. 2 yıldır devam eden yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Son rötuşların yapıldığı meydanı önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunacağız.

"VAHŞİ DEPOLAMA SİSTEMİNE SON VERDİK"



Korkut'un Kümbet köyünde 500 dönümlük arazi üzerine Katı Atık Depolama ve Bertaraf tesisimizi kuruyoruz. Tesisimiz hizmete girene kadar şehir merkezinde toplanan katı atıkları asfalt şantiyesi yanında yapılan aktarma istasyonlarından Bitlis Katı Atık tesisine nakletmeye başladık. Nakil için gerekli iş makinelerini alarak mobil istasyonları kurduk. Mevcut depolama alanını da ıslah edip yeşil alan yaparak halkımızın hizmetine sunacağız.

"4 MAHALLEDE GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ"



Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Saray, Bağlar, Güzeltepe ve Sütlüce Mahallelerimizde 4 adet gençlik ve etüt merkezleri inşa ediyoruz. 4 mahallemizde başlatılan projede tamamlanma aşamasına geldi. Yüzde 90 fiziki tamamlanma gerçekleştirildi. Gençlik merkezlerimiz bilgi evlerimiz formatına halkımızın kullanımına sunulacak.

"BURSA-MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK, EĞİTİM VE SOSYAL TESİS KURDUK"

Kardeş belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Sunay Mahallesi Reis Konağı sokağında kapsamlı bir gençlik merkezi yapımına başlandı. 2 bin 142 metrekare alan üzerine çok amaçlı salonlar, bilgisayar kütüphane ve okuma salonlar, bay bayan yüzme havuzu ile teknik ve idari birimlerin olacağı bir tesisi inşa edildi. Bu yıl içerisinde söz konusu önemli tesisin yapımını da tamamlayarak sosyal belediyecilik alanında icra edilecek etkinliklere ev sahipliği yapacağız.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ADINA YAKIŞIR ŞEKİLDE YAPILDI"

İlimizin doğu yakasında yeni mahalle sınırları içerisinde bulunan Cezaevi Caddesi olarak bilinen yolumuza meclis kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı adını vererek önemli bir çalışma başlattık. İlk etabı 25 toplamda 35 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki yolun alt ve üstyapısını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. İlimizin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız bu çalışma ile yeni bir güzergah kazandırmış olduk.

"ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE HAZIRLAMA İHALESİ YAPILDI"

Altyapı projemiz bu şehir için ne kadar önemliyse, atık suların da kontrol altına alınması o kadar önemlidir. İlimizde atıksu arıtma tesisi bulunmamaktadır. Bugüne kadar atık sular nehre bırakılarak ciddi bir çevre kirliliğine neden olmuştur. Bunun önüne geçmek ve doğayı korumak için ilgili Bakanlıklarımıza taleplerimizi ilettik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleri ile Atıksu Arıtma tesisi kurulması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Proje hazırlama ihalesi İller Bankası tarafından yapıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte tesisin ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacak.

"ÇAR ÇAYI DERESİ ÇEVRESİNİ ŞEHRE KAZANDIRDIK"



Şehrimizin iki yakasında Karne ve Çar Çayı dereleri bulunmakta. Geçtiğimiz yıllarda Karne Deresi kenarında uyguladığımız rekreasyon projesi ile hem söz konusu bölgeyi bir düzene koyduk hem de vatandaşlarımızın eğlenebileceği güzel vakit geçirebileceği 90 bin metrekare alan ortaya çıkarmış olduk. Çar Çayı Deresi kenarında da buna benzer bir ıslah çalışması yapıyoruz. Sanayi bölgesinde Hacı Şeref Camii arkasına kadar devam eden alanda yürüyüş, bisiklet ve araç yolu yapıp peyzaj çalışması yapıyoruz. Dere kenarındaki evlerin kanalizasyon bağlantılarını yaptık. 5 kilometrelik yeni yol yapım çalışmaları tamamlandı. Söz konusu bölgede 20 bin metrekare alan üzerine eni bir yeşil alan yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

"HALK EKMEK FABRİKASINI KURARAK EKMEK ÜRETİMİNİ BAŞLATTIK"

Muş Belediyesi olarak Halk Ekmek Fabrikası kurmak üzere başlattığımız çalışmalarını tamamladık. Lale Vadisi Parkımızın Kulp karayoluna yakın kısmındaki bir tesisimizi fabrikaya dönüştürdük. Seçim manifestomuzda burayı Millet Kıraathanesi olarak yapacağımızı söylemiştik. Ancak Millet Bahçesi Projesinde yer aldığı için bu şekilde değerlendirdik. Ekiplerimiz söz konusu tesisin iç ve dış bölümünde gerekli çalışmayı yaptı. Fırınımızın yapım çalışmaları tamamlandı. Seri üretimi başlattık. Fabrikamız hizmete girdikten sonra şehir merkezinde vatandaşlarımızın ulaşabileceği temin noktaları da oluşturduk. Vatandaşlarımıza hem kaliteli, hijyen ekmek ulaştırırken hem de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin bu konudaki sıkıntılarını giderdik.

"SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE TAM DESTEK VERDİ"

Her alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve spor alanında da çalışmalar yaptık. Şehrimizin önceliği altyapı ve üstyapı idi. Bunları tamamladıktan sonra sosyal ve kültürel faaliyetlerle yaptığımız işleri taçlandıracağımıza inancımız tamdı. Tabi aciliyet gerektiren işleri yaparken sosyal ve kültürel etkinliklerin icra edilebileceği fiziki mekanların da altyapısını oluşturduk. Bu kapsamda halkımızın geneline hitap eden yeşil alanlar ve içerisinde aktivite alanları oluşturduk. Bilgi evleri, Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi, Kültür Evi gibi toplumun herkesimine hitap eden tesisler kurduk. Son iki yılda tefrişat eksikliğini giderdiğimiz bu tesislerimizde kadınların, gençlerin, çocukların istifade edebileceği kurslar, etkinlikler düzenli olarak yapılırken, aktivite merkezlerimizde ise sünnet şöleni, sinema, festival, eğlence ve spor etkinlikleri gibi halkımızın geneline hitap eden programlar yapılmaktadır. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda bu faaliyetlerimizde kısıtlamalar yaşansa da normalleşme süreci ile söz konusu sosyal etkinlikler devam etmektedir. Spor alanında da imkanlar dahilinde çalışma ve girişimlerimiz oldu.

"İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETMEK, YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURMAK ÜZERE GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"