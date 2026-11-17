Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

TikTok'ta gerçekleştirilen canlı yayında birden fazla kullanıcı, ekranı bölüşerek yataklarında uzandı. Arka planda ninni çalarken katılımcıların uyumaya çalıştığı görüldü.

Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği yayında izleyiciler yorum yaparken sanal hediye gönderme özelliği de kullanıldı. Yayın ekranında yer alan hediye ve etkileşim göstergeleri dikkat çekti.

UYKU BİLE PARA KAZANMA YÖNTEMİNE DÖNÜŞTÜ

Sosyal medya platformlarında kullanıcıların dikkatini çekmek için geliştirilen sıra dışı yayın formatlarına bir yenisi daha eklendi. Herhangi bir sohbet, oyun veya gösteri yerine yalnızca uyuma eyleminin izleyicilere sunulması, dijital içerik üretiminin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

İzleyicilerin bu tür yayınlara neden ilgi gösterdiği merak konusu olurken, uyuyan kişilere sanal hediyeler gönderilmesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.