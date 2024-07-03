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İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

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İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken Sarnıç ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi. Yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı. Şu ana kadar 7 evin hasar aldığı yangını söndürmek için, TSK'ya ait 3 helikopter de bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.

İZMİR-MANİSA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı. Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

2 MAHALLE BOŞALTILDI, 7 EV HASAR ALDI

Yangın nedeniyle Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere saat 13.40 civarında Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, yangının hızlıca yolun sağındaki Beşyol ve solundaki Sarnıç mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

"ALAN DAR OLDUĞU İÇİN DAHA FAZLA HAVA ARACI KULLANAMIYORUZ"

Kısa bir süre içerisinde hem havadan hem karadan yangına müdahaleye başladığını aktaran Elban, "Şu anda 9 helikopter ve 6 uçak havadan, onlarca itfaiye aracı, arazöz, su tankerleri, dozerleri de aşağıda mücadelemiz devam ediyor. Yukarıda daha fazla hava aracı kullanamıyoruz alan biraz dar olduğu için bundan daha fazlası hava trafiğini engelliyor, sıkıntıya yol açıyor. Yakınımızda bir barajımız var, çok hızlı su da alıyoruz. Şu ana kadar çok iyi bir mesafe kaydedildi. Zannediyorum çok geçmeden iyi haberi alırız. Şu ana kadar şükür bir can kaybı ve yaralımız yok. Ancak Beşyol'da 3 ve Sarnıç'ta 4 evimiz yangında hasar aldı. Onun dışında yanan bir evimiz yok şu anda. Dolayısıyla köy içinde şu an için tehlike kalmadı. Köyün etrafındaki ormanlarda yangın devam ediyor." dedi.

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

TSK'YA AİT 3 HELİKOPTER BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada da, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 tipi helikopter, İzmir'in Bornova ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

İşte yangın bölgesinden görüntüler:

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Helikopter Bornova Manisa İzmir TSK İzmir Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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