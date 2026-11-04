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Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık

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Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık
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ABD'de ara seçimlerde Demokratların öne geçmesi ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmalarının beklenmesi üzerine Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçim sonuçlarını değerlendiren Trump, "Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık. Kesinlikle seçim sonuçlarını kabul etmeye hazırım" diyerek Cumhuriyetçilerin yaşadığı kaybı kendi aday olmamasına bağladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı. Seçim sonuçları, Trump yönetiminin görev süresinin kalan iki yılında Kongrede karşılaşacağı siyasi tablo açısından önem taşıyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve Senatonun 35 sandalyesi için yapılan seçimlerde özellikle hayat pahalılığı, ekonomi, İran savaşı ve Trump yönetiminin politikaları seçmenlerin gündeminde yer aldı.

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Demokratların Temsilciler Meclisindeki kazanımlarının Trump yönetiminin yasama gündemini ve Kongreyle ilişkilerini etkileyebileceği belirtildi.

TRUMP: BEN PUSULADA OLSAYDIM BÜYÜK FARKLA KAZANIRDIK

Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasının ardından Trump, Cumhuriyetçilerin performansını değerlendirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada kendisinin seçim pusulasında bulunması durumunda Cumhuriyetçilerin büyük farkla kazanacağını savundu.

Trump, seçim öncesinde de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılan ABD Başkanı, Cumhuriyetçi seçmenlere kendisi adaymış gibi sandığa gitmeleri çağrısında bulunmuş ve destekçilerinin oy kullanması halinde partisinin büyük farkla kazanacağını ileri sürmüştü.

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDECEK Mİ?

Trump'ın seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği de ABD siyasetinde tartışılan konular arasında yer alıyor. ABD Başkanı, daha önce The New York Times'a verdiği röportajda seçim sonuçlarına her zaman saygı duyduğunu söylemiş ancak Amerikan seçim sisteminin hileye açık olduğunu savunmuştu.

Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğu yönündeki sözleri ise 4 Kasım itibarıyla taranan dış basın kaynaklarında, seçim sonrasında yapılmış yeni bir açıklama olarak doğrulanamadı. Bu nedenle söz konusu ifadeyi kesinleşmiş yeni bir açıklama olarak aktarmak mümkün değil.

DEMOKRATLARIN ZAFERİ TRUMP YÖNETİMİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi, Kongre komitelerinin kontrolünün el değiştirmesi anlamına geliyor. Bu durum, Trump yönetiminin politikalarının daha yoğun biçimde denetlenmesinin önünü açabilir.

ABD basınında yer alan değerlendirmelere göre Demokratlar, göçmenlik politikaları, yönetimin ekonomik kararları ve çeşitli federal uygulamalar hakkında soruşturmalar başlatabilir. Kongredeki yeni güç dengesi, Trump'ın görev süresinin kalan bölümünde yasa tekliflerinin kabul edilmesini de zorlaştırabilir.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhdu1935:

sağlık olsun herkes gidecek bir gün heyyy truppppp

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