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ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

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ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
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ABD ara seçimlerinde Senato'da Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı. Temsilciler Meclisinde ise Demokratlar şu ana kadar 228, Cumhuriyetçiler 138 sandalye elde etti. Yaşadığı hezimet haritaya yansıyan Trump, ilk açıklamasında "Demokratların hazırlayacağı yasaları veto etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti. 

Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu. Senato'da Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 43 sandalyeye ulaştı. Temsilciler Meclisindeki yarışta ise Cumhuriyetçilerin elindeki 25 sandalye Demokratlara geçti. Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 228, Cumhuriyetçiler ise 138 sandalye elde etti.

TRUMP: NİHAİ GÜÇ BENİM ELİMDE

İlk sonuçların ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump'tan "veto" resti geldi. Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi sorulan Trump, başkanın yasaları veto etme yetkisini hatırlatarak, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" ifadelerini kullandı.

O ARTIK "BAY VETO"

Demokratların hazırlayacağı yasa tasarılarını gerektiğinde engellemeye hazır olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımı nedeniyle kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını dile getirdi. Trump, veto yetkisinin Demokratları kendisiyle anlaşmaya zorlayabileceğini savunarak, "Tarihsel olarak birkaç ay boyunca veto kullanırsınız, ardından gelip 'Bir anlaşma yapmamız gerekiyor' derler" dedi.

Erken oyda katılım rekoru kırıldı

Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı. Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre, 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.

Böylelikle 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

Ayça Elal
Ayça Elal
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