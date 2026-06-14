Haftanın tarihine bakış

Türk siyasetinin fötr şapkalı "baba"sı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle "altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen" parti lideri, Devlet Su İşlerinin "Barajlar Kralı" lakaplı inşaat mühendisi Genel Müdürü, Türk siyasetinin fötr şapkalı "baba"sı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 91 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Demirel, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de "Paşa Dayı" lakaplı Yahya Bey ile Ümmühan Hanım'ın ikinci çocuğu olarak 1 Kasım 1924'te doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyonkarahisar'da bitiren Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1949'da mezun oldu, aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresinde göreve başladı.

1955'te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne getirilen Demirel, bu görevi sırasında "Barajlar Kralı" olarak anılmasını sağlayacak çok sayıda baraj ve sulama projesini hayata geçirdi.

Adalet Partisi (AP) İdare Kurulu üyesi olarak 1962'de siyasete giren Demirel, 28 Kasım 1964'te genel başkanlığa seçildi. Kurulmasını sağladığı, Şubat-Ekim 1965'te görev yapan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev alan Demirel, 10 Ekim 1965'teki seçimlerde ilk kez milletvekili oldu.

Seçimlerden birinci çıkan partinin lideri, Isparta Milletvekili Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Başbakanı olarak hükümeti oluşturdu. Demirel 1969, 1970, 1975, 1977 ve 1979 yıllarında beş kez daha hükümet kurdu. 12 Mart muhtırasından sonra "şapkasını alıp giden" Demirel, Adalet Partisi 1973 seçimlerinden ikinci parti çıkınca ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatına devam etti.

Milli Selamet Partisi (MSP) lideri Necmettin Erbakan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Alparslan Türkeş ile 1975'te birinci Milliyetçi Cephe hükümetini kuran Demirel, 1977 yılında Erbakan ve Türkeş ile ikinci Milliyetçi Cephe hükümetini oluşturdu. 1979 seçimlerinden sonra MSP ve MHP'nin desteklediği azınlık hükümetinin başında olan Demirel, 12 Eylül darbesiyle siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kaldı. Partisi faaliyetten menedilen Demirel, 13 Eylül-11 Ekim tarihlerinde Hamzakoy'da zorunlu ikamete gitti.

İkinci zorunlu ikamet Zincirbozan'da

Siyaset yapması, 1982 Anayasası ile 10 yıl yasaklanan Demirel, kapatılan Adalet Partisinin (AP) eski yöneticileriyle bağlarını koparmadı.

Siyasi partilerin kurulmasına verilen iznin ardından Demirel ile yakınlığı bilinen siyasetçiler ve bazı eski AP yöneticilerince kurulan Büyük Türkiye Partisi, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla "AP'nin devamı olduğu" gerekçesiyle kapatıldı. Demirel, siyaset yasağını çiğnediği gerekçesiyle Çanakkale Zincirbozan'da yine zorunlu ikamete alındı.

Demirel'in siyasi yasağı, 1987 yılında yapılan referandumla kaldırıldı. Doğru Yol Partisinin (DYP) genel başkanlığını, 24 Eylül 1987'de Hüsamettin Cindoruk'tan devralan Demirel, 29 Kasım 1987'deki genel seçimlerde yeniden Isparta Milletvekili oldu. DYP, 1991'de yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkınca, kendi başkanlığında DYP-SHP Koalisyonu kuruldu. Yedinci kez hükümet kuran Demirel, 49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başbakanı olarak 20 Kasım 1991'den 16 Mayıs1993'e kadar görev yaptı.

Süleyman Demirel, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Nisan 1993'te vefatının ardından 16 Mayıs 1993'te TBMM tarafından Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı dönemi

Türk siyasi tarihine "post modern" darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinde cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla da siyasi hafızada yer etti. 28 Şubat Davası kapsamında beyanının alınması için Ağustos 2014'te davetiye çıkarılan Demirel, Ekim 2014'te avukatı aracılığıyla tanıklık yapmayacağını mahkemeye bildirdi.

Nazmiye Demirel ile 12 Mart 1948'de evlenen Süleyman Demirel, eşinin 27 Mayıs 2013'teki vefatına kadar yanından hiç ayrılmadı.

Türk siyasetinde "Binaenaleyh" denildiğinde akla gelen tek isim Süleyman Demirel oldu. Kimseye kaptırmadığı şapkası ve fotoğraf karelerine de yansıyan "şapkasını kaptırmama mücadelesi" ile Demirel, Türk siyasi tarihine unutulmaz bir simgeyle kazındı.

Süleyman Demirel, "Birtakım yürüyüşler oluyor diye asabınız bozulmasın, yürümekle sokaklar eskimez.", "Memlekette benzin vardı da biz mi içtik?", "Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz.", "GAP'ı gaptırmam.", "Elektriğin komünisti olur mu?", "Ege bir Yunan gölü değildir, Ege bir Türk gölü de değildir, binaenaleyh Ege bir göl değildir.", "Dün dündür, bugün bugündür." sözleriyle de hafızalarda yer etti.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 1949'da başladığı memurluk görevinden cumhurbaşkanlığının sona erdiği döneme kadar geçen sürede okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve kullandığı eşya, İslamköy'de açılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nde sergileniyor.

Mursi, duruşma salonunda hayatını kaybetti

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada hakim karşısına çıkan eski Cumhurbaşkanı 67 yaşındaki Muhammed Mursi, baygınlık geçirdiği mahkeme salonunda 17 Haziran 2019'da vefat etti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Belli başlı diğer olaylar:

15 Haziran

1215 - Hukuk sisteminin temeli, İngiltere'de imzalanan Magna Carta sözleşmesiyle atıldı.

1826 - Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağını kaldırdı, yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu olay Osmanlı tarihinde "Vaka-i Hayriye" (Hayırlı Olay) olarak anıldı.

1863 - Darüşşafaka kuruldu.

1922 - Hollanda'nın Lahey kentinde Adalet Divanı'nın ilk celsesi açıldı.

1927 - İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) hizmete girdi.

1942 - Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev müze yapıldı.

1970 - Sendikalar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısını protesto eden işçiler İstanbul ve Kocaeli'de yürüyüş düzenledi. "15-16 Haziran olayları"nda 5 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı.

1992 - Türkiye'de ilk AIDS hastası Murteza Elgin öldü.

1994 - Bosna-Hersek'te görev yapacak Türk Barış Gücü'nün ilk birliği Split'e gitti.

2004 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, kalp krizi sonucu 52 yaşında vefat etti.

2007 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören anayasa değişikliğine ilişkin yasayı "halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanması için" Başbakanlığa gönderdi. Sezer, ayrıca Anayasa Mahkemesinde dava açacağını bildirdi.

2012 - Kamuoyunda "ombudsmanlık" olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasına ilişkin tasarı TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

2016 - Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında vefat etti.

2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüş Güvenpark'tan başladı.

2018 - Afganistan, ülkenin kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde, ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın öldürüldüğünü bildirdi.

2018 - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması kararını onayladı.

2021- Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

2023- Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen "Boğaz'ın incisi" Vaniköy Camisi, yeniden ibadete açıldı.

16 Haziran

1535 - Barbaros Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı.

1903 - Henry Ford, "Ford Motor" fabrikasını kurdu.

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti başladı.

1950 - Türkçeleştirilmiş ezanın, daha önceden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi.

1952 - Osmanlı hanedanının kadın üyelerinin Türkiye'ye girebilmelerini öngören kanun kabul edildi.

1963 - İlk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereşkova, "Vostok VI" ile uzaya gönderildi. Tereşkova, 19 Haziran'da dünyaya döndü.

1979 - Türk sinemasının ünlü jönü Ayhan Işık, beyin kanaması sonucu 50 yaşında vefat etti.

1994 - Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisinin (DEP) kapatılmasına ve bu partinin üyesi olan 5'i cezaevindeki 13 milletvekilinin üyeliğinin sona ermesine karar verdi.

2007 - Hint asıllı ABD'li astronot Sunita Williams, uzayda en uzun süre kalan kadın astronot ünvanının sahibi oldu.

2012 - Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk şeffaf ve demokratik cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirildi.

2015 - Çad'ın başkenti Encemine'de Boko Haram militanlarının intihar saldırısında 34 kişi öldü, 105 kişi yaralandı.

2015 - Mısır mahkemesi, "Büyük Casusluk" olarak bilinen davada, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye müebbet hapis cezası ve "Hapishaneler Baskını" davasında da idam cezası verdi.

2015 - Filipinler'de hükümet güçleriyle Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında yaklaşık 40 yıldır devam eden çatışmaları sona erdiren tarihi anlaşma kapsamında silahlar sembolik olarak bırakıldı.

2016 - İsviçre Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne 1992'de yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti.

2017 - ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal etti.

17 Haziran

656 - III. Halife Hazreti Osman vefat etti.

1924 - Türk Milli Futbol Takımı, Helsinki'de Finlandiya ile yaptığı maçı 4-1 kazandı.

1926 - Amelia Earhart, Atlantik Okyanusu'nu uçakla aşan ilk Amerikalı kadın oldu.

1932 - Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye-Zincirlikuyu arasında yapıldı.

1950 - ABD'de ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı.

1951 - Şair Nazım Hikmet, Türkiye'den ayrıldı.

1951 - Türk Milli Futbol Takımı, Federal Almanya'yı Berlin Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yendi. Başarılı kurtarışlar yapan kaleci Turgay Şeren'e "Berlin Panteri" denilmeye başlandı.

1964 - Başbakan İsmet İnönü'ye suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Mesut Suna, 20 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

1967 - Çin, ilk hidrojen bombasını patlattı.

1972 - ABD'de Watergate skandalıyla ilgili ilk haber yayımlandı.

1974 - Eski Meclis Başkanlarından Refik Koraltan, 85 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1992 - Yeni Galata Köprüsü törenle hizmete açıldı.

1993 - BM Barış Gücü, Somali'de Mogadişu'ya operasyon düzenledi.

2008 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kayıp Trilyon" davasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, "mevcut anayasal sistem gereğince, iddia olunan eylemlerin kanıt ve unsurları tartışılmaksızın, yasal imkansızlık nedeniyle soruşturma yapılmasına gerek olmadığına" karar verdi.

2012 - İrlandalı 111 yazar, 28 saatlik kesintisiz okuma maratonuyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

2013 - İngiltere'de hükümete bağlı iletişim ve istihbarat birimi GCHQ'nun, 2009'da Londra'da yapılan G20 zirvesi sırasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinlediği ortaya çıktı.

2013 - İngiltere'nin dönem başkanlığını yürüttüğü G8 Zirvesi, Kuzey İrlanda'da yapıldı. Suriye krizinin damgasını vurduğu zirvede dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Esed'in gitmesi konusunda ikna edemedi.

2015 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2015 - RBC Wealth Management ve Capgemini şirketleri tarafından hazırlanan 2015 Dünya Servet Raporu'na göre, 2014'te mal varlığı 1 milyon doları aşan kişi sayısı 920 bin kişi arttı. Dünyadaki milyoner sayısı böylece 14,6 milyona ulaşarak rekor kırdı.

2016 - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Nantes kentindeki 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde yarı finale yükselerek üst üste ikinci kez olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı.

2017 - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından, Beşşar Esed rejiminin çatışmasızlık bölgeleri muhtırasını 68 kez ihlal ettiği, muhtıranın yürürlüğe girmesinden sonraki bir ay içinde 106 sivili öldürdüğü bildirildi.

2018 - Yunanistan ile Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesi ile ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan tarafından verilen vetonun kaldırılmasını öngörüyor.

2019 - Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulunun, Gölbaşı ilçesinde yürüttüğü çalışmalarda sucul böcek faunasına ait yeni bir tür keşfedildi. Böceğe "hyrochus adiyamanensis" ismi konuldu.

2019 - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "Hamas adına casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında baygınlık geçirdi, ardından hayatını kaybetti. Mısır İçişleri Bakanlığınca ülkede alarm durumu ilan edildi.

2020 - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına, Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

2022 - İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.

2023 - Türk sanat müziği solisti Metin Milli, 80 yaşında hayatını kaybetti.

2024 - Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmen teknelerinden birinin İtalya'nın güneyinde alabora olması sonucu en az 50 kişinin kaybolduğu, başka bir teknede 10 düzensiz göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğu bildirildi.

18 Haziran

1815 - Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.

1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecit'e sarayda konser verdi.

1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.

1941 - Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948 - BM, Uluslararası İnsan Hakları Deklarasyonu'nu kabul etti.

1953 - Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle cumhuriyet ilan edildi.

1974 - Türkiye'de iş adamları ilk kez İzmir'de yürüyüş yaptı.

1979 - Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev ve ABD Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da Stratejik Silahların Sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladı.

1988 - Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.

1992 - Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları için dar gelirlilere verilecek "Yeşil Kart" uygulamasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi.

1993 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

2000 - Eski Başbakan Yardımcılarından ve Yeni Türkiye Partisinin Kurucu Genel Başkanı Ekrem Alican öldü.

2009 - Eski AA Genel Müdürlerinden, gazeteci ve senatör Hüsamettin Çelebi, Alanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

2013 - NATO, Afganistan'daki son 95 ilçenin sorumluluğunu Afgan güvenlik güçlerine devretti. Ülkedeki tüm emniyetin tesisi doğrudan Afgan güçlerine geçmiş oldu.

2016 - Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye, "Katar adına casusluk" davasında farklı suçlamalardan toplam 40 yıl hapis cezası verdi.

2018 - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

2023 - Hindistan'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle 4 günde 166 kişi öldü.

2023 - Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarına saldırılarının 39 milyon ton enkaza yol açtığını bildirdi.

19 Haziran

1862 - ABD'de kölelik yasaklandı.

1868 - Mithat Paşa Emniyet Sandığını kurdu.

1885 - Hürriyet Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.

1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.

1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu başarıyla havalandı.

1926 - Mustafa Kemal Atatürk, İzmir gezisini takip eden Anadolu Ajansına şu sözlerinin yer aldığı demecini verdi: "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası "Özsoy"u izledi.

1953 - Sovyetler Birliği hesabına casusluk yaptıkları iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan Ethel ve Julius Rosenberg çifti, ABD'de elektrikli sandalyede idam edildi.

1973 - Dünya Sevgi Birliği Madalyası, "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkılarının sözlerini yazan ve seslendiren Şenay'a verildi.

1978 - Çizgi bant "Garfield", 21 gazetede birden yayımlanmaya başlandı.

1981 - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı ile aynı davada yargılanan 13 sanık, Yüce Divanın aldığı karar gereği tutuklandı.

2005 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde üç günde sekiz bebek öldü. Ölümlere "Serratia Marcescens" adlı bakterinin yol açtığı açıklandı.

2011 - NATO savaş uçakları, Libya'nın başkenti Trablus'u bombaladı.

2012 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu'na teröristlerce yapılan saldırı sonrası çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı.

2012 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınarak siyasi iltica talebinde bulundu.

2017- Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında 47 yaşındaki İngiliz vatandaşı Darren Osborne, "Müslüman Refah Evi"ndeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine aracını sürdü. 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

20 Haziran

1389 - Osmanlı ordusu ile Haçlı orduları arasında Sırpsındığı Savaşı yapıldı. Osmanlı ordusunun kazandığı savaştan sonra yaralı bir Sırp askeri, Sultan I. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü.

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı.

1932 - Mustafa Kemal Atatürk, binası yanan Fenerbahçe Kulübüne 500 lira bağışladı.

1933 - İstanbul Üniversitesi İnkılap Enstitüsünün kurulması kararlaştırıldı.

1938 - 19 Mayıs, milli bayram günü oldu. "Dağ Başını Duman Almış" marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

1963 - Beyaz Saray ile Kremlin arasında kırmızı telefon hattı kuruldu.

1963 - İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayacak "Manş Tüneli" Projesi açıklandı.

1973 - 50. Yıl Marşı, marşın şairi Bekir Sıtkı Erdoğan ve bestecisi Necil Kazım Akses tarafından basına tanıtıldı.

1973 - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının, Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.

1976 - İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş, "Devlet Başkanı" seçildi.

1984 - Viyana'da Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

1990 - Viyana'da açılacak "Anadolu'nun Görkemi" adlı sergi için gönderilen 7 bin 500 yıllık "Ana Tanrıça" heykeli çalındı.

2005 - Almanya'dan sınır dışı edilen İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği yöneticisi Metin Kaplan, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2013 - 17. Akdeniz Oyunları, 20-30 Haziran'da Mersin ve Adana'da yapıldı.

2015 - 17 Haziran'da 91 yaşında hayatını kaybeden 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in naaşı, memleketi İslamköy'deki Çalca Tepesi'nde toprağa verildi.

2016 - Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından gönderilen savunma sistemlerinin Kahramanmaraş'a kurulum çalışmalarına başlandı.

2017 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan, Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti.

2022 - Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Erkek Kılıç Milli Takımı, Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

2022 - Mali'nin iç kesimlerindeki köylere düzenlenen terör saldırılarında 132 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

21 Haziran

1037 - İslam dünyasının önemli bilim adamlarından İbn-i Sina, İran'da hayatını kaybetti.

1633 - Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı.

1908 - Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

1934 - Soyadı Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1940 - Mozart'ın "Bastien ile Bastienne" operası, Devlet Operasının yaptığı ilk temsil oldu.

1946 - Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı.

1980 - "Fahriye Abla" şiiriyle tanınan şair Ahmet Muhip Dranas, 71 yaşında Ankara'da vefat etti.

1985 - Amerikalı, Brezilyalı ve Batı Alman adli tıp bilim adamları, Brezilya'da bulunan iskeletin Nazi doktor Josef Mengele'ye ait olduğunu belirledi.

1987 - Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde teröristler, 14'ü çocuk 23 kişiyi katletti.

1990 - İran'da meydana gelen depremde 25 bin kişi hayatını kaybetti.

2007 - Türkiye'nin ilk "ot borsası" Sivas'ta açıldı.

2007 - En iyi Amerikan filmi sıralamasında "Yurttaş Kane" birinci oldu.

2010 - Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2011 - Rusya'nın kuzeyindeki Petrozavodsk kentinde yolcu uçağının düşmesi sonucu 44 kişi hayatını kaybetti.

2017 - Türkiye'den Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan "Şefkat" gemisi, İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.

2018 - Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi "İstanbul Yeni Havalimanı"na ilk inişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı yaptı.

2022- Mitolojide "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak tanımlanan ve yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depremde yıkılan Hierapolis Antik Kenti'ndeki "Cehennem Kapısı" (Plütonyum), kazı çalışmaları sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

2022 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın dördüncü gününde kontrol altına alındı.

2024 - Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı.