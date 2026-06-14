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Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı
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A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyetin nedenlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aktürkoğlu, takım olarak kontratakları durduramadıklarını söyledi. Milli futbolcu, taraftarlardan özür dilerken gruptaki kalan maçlar için umutlu mesajlar verdi.

  • A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu.
  • Kerem Aktürkoğlu, rakiplerinin kapanıp kontratak yapacağını bildiklerini ancak kontrataklara engel olamadıklarını söyledi.
  • Milli takım, gruptaki Paraguay ve ABD maçlarıyla üst tur şansını sürdürmeyi hedefliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Rakibin oyun planını bildiklerini söyleyen Kerem, "Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, arkasından da ilk golü yedik." ifadelerini kullandı.

"GERİYE DÜŞMEK TAKIMI DEMORALİZE ETTİ"

Karşılaşmanın kırılma anlarına değinen milli futbolcu, ilk golün psikolojik etkisine dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu, "Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek takımı demoralize ediyor. Bizim gibi ayakların sahada çok daha iyi olması lazımdı." diyerek özeleştiride bulundu.

"HATALI ARAMAYA GEREK YOK"

Takım içinde suçlu aramanın doğru olmadığını belirten Kerem, kalan maçlara odaklandıklarını söyledi. Milli yıldız, "Her şey hala bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok." dedi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde ekran başına geçen taraftarlara da özel bir mesaj gönderdi. Milli futbolcu, "Taraftarlarımız kusura bakmasın. Onları erken saatte kaldırdık, bir galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Gruptaki diğer maçları kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

GÖZLER KALAN MAÇLARDA

Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım, gruptaki kalan karşılaşmalarda telafi arayacak. Ay-yıldızlı ekip, Paraguay ve ABD maçlarından alacağı sonuçlarla üst tur şansını sürdürmeyi hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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