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Öğretmen koca 3 çocuk annesi öğretmen eşini ve kayınpederini öldürdü

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Antalya'da bir öğretmen, tartıştığı eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk annelerinin uyarısıyla odalarına kapandı.

Antalya'da bir öğretmen, tartıştığı öğretmen eşi ile kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuğun annelerinin uyarısıyla odalarına kapandığı öğrenildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, coğrafya öğretmeni Orhan B. (43) ile Arapça öğretmeni olan eşi Aslıhan Öztürk B. (40) arasında iddiaya göre Aslıhan B.'nin tayin istemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen Aslıhan Öztürk B.'nin babası Cafer Tayyar Öztürk (74) de dahil oldu. Tartışma sırasında Aslıhan B. evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söylerken, Orhan B. evde bulunan pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine doğru 5 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kapıyı kilitlediği öğrenilen Orhan B.'yi ikna eden polis ekipleri kapıyı açtırdı. Eve giren ekipler, Aslıhan B. ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan B.'nin balkonda, Cafer Tayyar Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi.

"Silah sesiyle haberimiz oldu"

Ailenin çocuklarına baktığını söyleyen komşuları Ayşe Ateş, "Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-4 el ateş edildi, herkes dışarı çıktı, 112'yi çağırdılar. Kızları benim elimde büyüdü. 3 buçuk aylıkken aldım, 2 yaşına kadar ben baktım. Yaklaşık 10 yıllık komşuyuz. Kayınpederi ile karısını vurmuş. Aile arasında sorun varmış ama ne derece, onu bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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