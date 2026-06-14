Haberler

Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek

Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınırken, Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor. Öte yandan CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri sona ererken, yerlerine Sevda Erdan Kılıç ile İnan Akgün Alp'in atanması bekleniyor.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor.

ÖZEL EKİBİNDEN İLK RESMİ ADIM

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kurultay tartışmalarında ilk resmi adım yarın atılacak. Özgür Özel'e yakın isimler, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık bin delegenin imzasını CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek.

Özel cephesi, parti tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda delegelerin talebiyle kurultayın toplanabileceğini savunuyor.

KILIÇDAROĞLU EKİBİNDEN İTİRAZ

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise mahkeme kararının kesinleşmemesi nedeniyle olağanüstü kurultayın da yapılamayacağını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu ekibi, genel başkanlık değişikliğine ilişkin hukuki sürecin tamamlanmadan yeni bir kurultay sürecinin başlatılamayacağını savunuyor.

İmzaların genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde CHP içinde yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor.

OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ BAŞLATILDI

Öte yandan CHP Genel Merkezi, olağan kurultay sürecini başlattı. Parti yönetimi, il ve ilçe kongreleriyle birlikte kurultay sürecini yaklaşık 6 ila 7 aylık bir takvime yaymayı planlıyor.

Genel merkez, kurultayın toplanabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerektiği görüşünü de gündemde tutuyor.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDE DEĞİŞİM

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri sona erdi. Bu görevlere İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in atanmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Dünya Kupası'nda sahne bizim, maçta ilk gol geldi

Dünya Kupası'nda sahne bizim, maçta ilk gol geldi
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

Sır gibi sakladığı yeni saçlarıyla sahaya çıktı! İşte yeni imajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Tunceli'de mantar toplamaya giden 3 kişiye ayı saldırdı

Mantar toplamaya gittiler, ayı saldırısına uğradılar
53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon New York Knicks

53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon belli oldu
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Trump’ın 'Yarın imzalıyoruz' dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı

Trump'ın imza planının altından bambaşka bir oyun çıktı
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi

Tüm şehri o seslerle inlettik!
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil

Parti arayışındaki Özel'in yüzüne kapıyı çok sert kapattılar