Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güçlü alımları altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. JP Morgan, altının ons fiyatına ilişkin 2026 ve 2027 beklentilerini yukarı yönlü revize ederek dikkat çeken bir tahminde bulundu. Dev banka altının ons fiyatının 2026 yılının son çeyreğinde 6 bin dolara 2027'nin sonunda ise 6 bin 300 dolara ulaşabileceğini öngördü.
- JP Morgan, altının 2026 son çeyreğinde ons başına ortalama 6.000 dolar, 2027 sonunda ise 6.300 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.
- Altın fiyatları mart ayı itibarıyla ivme kaybetti ve kısa süre önce 4.170 dolara kadar gerileyerek yıl içi dip seviyesini test etti.
- Çin'in net altın ithalatı yılın ilk çeyreğinde güçlü yükseliş kaydetti ve Çin Merkez Bankası rezerv çeşitlendirme kapsamında alımlarını artırdı.
JP Morgan Global Research tarafından yayımlanan son emtia raporunda, altının 2026 yılının son çeyreğinde ons başına ortalama 6 bin dolar seviyesinde işlem görebileceği öngörüldü. Kurum, 2027 yılı sonunda ise fiyatların 6 bin 300 dolara kadar yükselme potansiyeli taşıdığını belirtti.
Raporda, yılın ilk bölümündeki güçlü yükselişin ardından altın fiyatlarının mart ayı itibarıyla ivme kaybettiği, ons altının kısa süre önce 4 bin 170 dolar seviyesine kadar gerileyerek yıl içi dip seviyelerini test ettiği hatırlatıldı.
BELİRSİZLİKLER ALTINI DESTEKLİYOR
JP Morgan, küresel makroekonomik görünümdeki belirsizliklerin altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürdüğünü vurguladı. Jeopolitik gerilimler, para politikalarındaki yön arayışı ve ABD Merkez Bankası'nın faiz adımlarına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici unsurlar olarak öne çıktı.
Rapora göre yatırımcı davranışlarında kısa vadeli zayıflık görülse de, güvenli liman talebini destekleyen temel dinamikler varlığını koruyor.
TEKNİK GÖRÜNÜMDE YÖN ARAYIŞI
JP Morgan Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer, altın fiyatlarının teknik açıdan dar bir bantta hareket ettiğini belirtti. Shearer, fiyatların 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ancak 50 günlük ortalamanın altında seyrettiğine dikkat çekti.
Uzmanlar, piyasadaki sıkışmanın yatırımcıların faiz ve enflasyon beklentileri arasında yön arayışında olmasından kaynaklandığını ifade ediyor.
MERKEZ BANKALARI VE ÇİN ETKİSİ
Raporda merkez bankalarının altın talebindeki rolünün giderek arttığına dikkat çekildi. Resmi veriler ilk çeyrekte sınırlı net alım gösterse de, piyasa kaynaklı gerçek talebin çok daha güçlü olduğu belirtildi.
Özellikle Çin'in altın talebindeki artış öne çıktı. JP Morgan, Çin'in net altın ithalatının yılın ilk çeyreğinde güçlü yükseliş kaydettiğini aktarırken, Çin Merkez Bankası'nın da rezerv çeşitlendirme stratejisi kapsamında alımlarını artırdığını vurguladı.