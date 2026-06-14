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Tayland Prensesi son yolculuğuna uğurlandı

Tayland Prensesi son yolculuğuna uğurlandı
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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, Bangkok'ta düzenlenen kraliyet cenaze töreniyle toprağa verildi. Törende kral ve kraliçe gözyaşlarına hakim olamazken, ülkede 15 günlük ulusal yas ilan edildi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, başkent Bangkok'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tayland'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 47 yaşındaki Prenses Bajrakitiyabha Mahidol için cenaze töreni düzenlendi. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı olan Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, başkent Bangkok'ta düzenlenen kraliyet cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Prensesin naaşı, dün tedavi gördüğü Bangkok Chulalongkorn Hastanesi'nden resmi kortej eşliğinde Büyük Saray'a nakledilirken, yas nedeniyle siyah giyinen binlerce Taylandlı başkent sokaklarını doldurdu. Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın da katıldığı cenaze kortejinin geçişi sırasında binlerce kişi eğilerek saygı duruşunda bulundu.

Kral ve kraliçe gözyaşlarına hakim olamadı

Tayland Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirilen cenaze törenine hükümet yetkilileri, üst düzey devlet görevlileri ve kraliyet ailesi üyeleri katıldı. Tören sırasında Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida gözyaşlarına hakim olamadı.

Ülke genelinde 15 günlük ulusal yas ilan edildi

Tayland hükümeti, prensesin vefatı nedeniyle ülke genelinde 15 günlük ulusal yas ilan ederken, tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi. Ayrıca halkın prenses için taziyelerini sunabilmesi amacıyla Kraliyet Sarayı'nda halka açık bir taziye alanı oluşturulacağı açıklandı.

Prenses Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından komaya girmiş, yaklaşık dört yıl süren tedavi sürecinin ardından 11 Haziran'da hayatını kaybetmişti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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