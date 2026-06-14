Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşmasına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Vancouver'daki BC Place Stadı'nda oynanan mücadelede Arda Güler'in en yakınları da tribündeki yerlerini aldı.

DURU NAYMAN DA STADYUMDAYDI

Milli futbolcunun kız arkadaşı Duru Nayman'ın karşılaşmayı tribünden takip ettiği görüldü. Duru Nayman'ın yanı sıra Arda Güler'in annesi ve ablası da stadyumda yer alarak genç yıldıza destek verdi.

DÜNYA KUPASI HEYECANINI TRİBÜNDEN YAŞADILAR

24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Takım'ın heyecanına ortak olan Arda Güler'in ailesi ve yakın çevresi, mücadeleyi büyük bir heyecanla takip etti. Tribündeki görüntüler, karşılaşma öncesinde dikkat çeken anlardan biri oldu.

GÖZLER ARDA GÜLER'DEYDİ

A Milli Takım'ın en önemli kozlarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in performansı merakla beklenirken, genç yıldızın en büyük destekçilerinin tribünde olması da dikkatlerden kaçmadı.