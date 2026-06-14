Haberler

Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçında Arda Güler'e tribünden büyük destek geldi. Kız arkadaşı Duru Nayman ile annesi ve ablası, Vancouver'daki stadyumda karşılaşmayı yerinden takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşmasına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Vancouver'daki BC Place Stadı'nda oynanan mücadelede Arda Güler'in en yakınları da tribündeki yerlerini aldı.

DURU NAYMAN DA STADYUMDAYDI

Milli futbolcunun kız arkadaşı Duru Nayman'ın karşılaşmayı tribünden takip ettiği görüldü. Duru Nayman'ın yanı sıra Arda Güler'in annesi ve ablası da stadyumda yer alarak genç yıldıza destek verdi.

DÜNYA KUPASI HEYECANINI TRİBÜNDEN YAŞADILAR

24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Takım'ın heyecanına ortak olan Arda Güler'in ailesi ve yakın çevresi, mücadeleyi büyük bir heyecanla takip etti. Tribündeki görüntüler, karşılaşma öncesinde dikkat çeken anlardan biri oldu.

GÖZLER ARDA GÜLER'DEYDİ

A Milli Takım'ın en önemli kozlarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in performansı merakla beklenirken, genç yıldızın en büyük destekçilerinin tribünde olması da dikkatlerden kaçmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Dünya Kupası'nda sahne bizim, maçta ilk gol geldi

Dünya Kupası'nda sahne bizim, maçta ilk gol geldi
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Tunceli'de mantar toplamaya giden 3 kişiye ayı saldırdı

Mantar toplamaya gittiler, ayı saldırısına uğradılar
53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon New York Knicks

53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon belli oldu
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Trump’ın 'Yarın imzalıyoruz' dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı

Trump'ın imza planının altından bambaşka bir oyun çıktı
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi

Tüm şehri o seslerle inlettik!
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil

Parti arayışındaki Özel'in yüzüne kapıyı çok sert kapattılar