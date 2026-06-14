En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya şanssız bir başlangıç yaptı.

BEKLENEN OYUN GELMEDİ

Kanada'nın Vancouver şehrindeki tarihi BC Place Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlı ekibimiz hem savunmada hem de hücumda beklenen oyununu sahaya yansıtamadı.

SAVUNMADA KIRMIZI ALARM

Eleme ve play-off turlarındaki geçit vermez savunma performansıyla dikkat çeken ve finallere büyük umutlarla gelen milliler, bu kez savunmada adeta kırmızı alarm verdi. Arka hatta yapılan kritik ve bireysel hatalar, Avustralya’nın yakaladığı fırsatları golle cezalandırmasına yol açtı. Mücadeleden boynu bükük ayrılan A Milli Takım, gruptan çıkma şansını kalan maçlara bıraktı.