Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'da gecenin yıldızlarından biri Nestori Irankunda oldu. Karşılaşmada takımını öne geçiren golü atan 20 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü olarak kayıtlara geçti.

CAHILL'İN EFSANE SEVİNCİNİ TEKRARLADI

Golün ardından köşe gönderine koşan Irankunda, Avustralya futbolunun efsane isimlerinden Tim Cahill ile özdeşleşen köşe bayrağını yumruklama sevincini yaptı. Bu anlar hem tribünlerde hem de ekran başındaki futbolseverlerde nostaljik duygular uyandırdı.

"BİR HAYAL GERÇEK OLDU"

Maçın ardından duygularını paylaşan genç yıldız, galibiyetin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Irankunda, "İnanılmaz. Kazandık. Bir hayal gerçek oldu. İki kat daha fazla çalıştık ve sonuna kadar mücadele ettik. Şu an çok duygusalım." ifadelerini kullandı.

"CAHILL EN BÜYÜK AVUSTRALYALI FUTBOLCU"

Yaptığı gol sevincinin nedenini de açıklayan Irankunda, Tim Cahill'e duyduğu hayranlığı dile getirdi. Genç oyuncu, "Tıpkı Messi gibi ben de her zaman Cahill'den ilham aldım. Bence Cahill en büyük Avustralyalı futbolcu. Eğer gol atarsam onun gibi bir şey yapacağımı düşünmüştüm. Ve bunu yaptım." dedi.

MAÇIN EN ÇOK KONUŞULAN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Hem attığı gol hem de yaptığı ikonik sevinçle geceye damga vuran Irankunda, Avustralya'nın Dünya Kupası'na sürpriz galibiyetle başlamasında başrol oynadı. Genç futbolcunun performansı ve açıklamaları, maçın ardından en çok konuşulan konular arasında yer aldı.