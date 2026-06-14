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Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol
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Avustralya'nın genç yıldızı Nestory Irankunda, A Milli Takım karşısında attığı golle takımını öne geçirirken Dünya Kupası tarihinde Avustralya adına gol atan en genç futbolcu unvanını da elde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı ile Avustralya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Nestory Irankunda, savunma arkasına yaptığı etkili koşunun ardından topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Genç yıldızın golü yalnızca skoru değiştirmekle kalmadı. Nestory Irankunda, attığı golle Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü unvanının sahibi oldu.

MİLLİLER ŞOK YAŞADI

Karşılaşmaya büyük umutlarla başlayan A Milli Takım, genç yıldızın golüyle geriye düştü. İrankunda'nın hızı ve bitiriciliği Avustralya cephesinde büyük sevinç yaratırken, tribünlerdeki Avustralyalı taraftarlar da golü coşkuyla kutladı.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Irankunda, Dünya Kupası sahnesinde de adından söz ettirmeyi başardı. Genç futbolcunun tarihi golü, Avustralya futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilmesine neden oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Avustralya katıldığı 5 dünya kupasına mağlubiyetle başlamış. İnşallah bir rekor daha kırdırmayız. Montella çok kötü maç izliyor.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

AVRUPADA ÜLKE BAYAN FUTBOL TAKIMLARININ BİZDEN DAHA İYİ FUTBOL OYNUYOR

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Helal olsun adama bizimkilerde genç yetenek aral şimşiri genç diye kadroya almıyordu

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Haber YorumlarıAdsız Murat:

Montella beni bizi delirtti valla. İnanamıyorum Kerem nasil sahada kalır, Can,Deniz nerede. Evdemi unuttu. Montella olmamış Türkiye'ye. Yakışmadı.

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Dakika 83. Gol atmamız lazım mantık olarak. Oyunda sağ bek değişikliği yapıyor adam. Salihi alıyor orta sahaya.

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Haber YorumlarıKara Kartal:

Kerem'e nasıl sabretti yok mu başka golcü

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