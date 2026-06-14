Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı ile Avustralya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Nestory Irankunda, savunma arkasına yaptığı etkili koşunun ardından topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Genç yıldızın golü yalnızca skoru değiştirmekle kalmadı. Nestory Irankunda, attığı golle Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü unvanının sahibi oldu.

MİLLİLER ŞOK YAŞADI

Karşılaşmaya büyük umutlarla başlayan A Milli Takım, genç yıldızın golüyle geriye düştü. İrankunda'nın hızı ve bitiriciliği Avustralya cephesinde büyük sevinç yaratırken, tribünlerdeki Avustralyalı taraftarlar da golü coşkuyla kutladı.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Irankunda, Dünya Kupası sahnesinde de adından söz ettirmeyi başardı. Genç futbolcunun tarihi golü, Avustralya futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilmesine neden oldu.