İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

BD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının detayları ortaya çıkmaya başladı. Taslak metne göre İran, nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul ederken, Washington yönetiminin petrol yaptırımlarını hafifletmesi, dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari gemi trafiğine açılması öngörülüyor.

NÜKLEER SİLAH ÜRETMEYECEK

Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı habere göre, taslak anlaşma kapsamında İran nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. Tarafların ayrıca İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke içinde seyreltilmesi konusunda da prensipte uzlaştığı belirtildi.

Yetkili, teknik ayrıntıların önümüzdeki 60 gün içinde yapılacak görüşmelerde netleştirileceğini ifade etti.

PETROL YAPTIRIMLARINDA ESNEME

Taslak metinde ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldırması da yer alıyor. Bu adımın hayata geçmesi halinde İran yeniden petrol ihracatı yapabilecek ve elde ettiği gelirlere erişebilecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILACAK

Dünya enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere yeniden açılması da anlaşmanın dikkat çeken maddeleri arasında bulunuyor.

Taslağa göre ABD'nin deniz ablukasını kaldırması karşılığında boğazdaki ticari geçişlerin normalleşmesi hedefleniyor.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR SERBEST BIRAKILACAK

Anlaşma kapsamında Washington yönetiminin İran'a ait yaklaşık 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakmasının da planlandığı öne sürüldü.

Söz konusu kaynakların İran ekonomisine önemli bir nefes aldırabileceği değerlendiriliyor.

İRAN'DA TARTIŞMA YARATTI

Taslak metnin basına yansıyan maddeleri İran'da da tartışmalara neden oldu. Özellikle uranyum stoku, Hürmüz Boğazı ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin maddeler muhafazakar çevrelerin tepkisini çekerken, anlaşmanın ülkenin çıkarlarına hizmet edip etmeyeceği konusunda tartışmalar sürüyor.