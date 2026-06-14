Haberler

İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasında görüşülen taslak mutabakata göre Tahran yönetimi nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. Taslakta İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını seyreltmesi, ABD'nin petrol yaptırımlarını hafifletmesi ve yaklaşık 25 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlığını serbest bırakması öngörülüyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere yeniden açılması planlanırken, anlaşma İran'da tartışmalara yol açtı.

BD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının detayları ortaya çıkmaya başladı. Taslak metne göre İran, nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul ederken, Washington yönetiminin petrol yaptırımlarını hafifletmesi, dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari gemi trafiğine açılması öngörülüyor.

NÜKLEER SİLAH ÜRETMEYECEK

Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı habere göre, taslak anlaşma kapsamında İran nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. Tarafların ayrıca İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke içinde seyreltilmesi konusunda da prensipte uzlaştığı belirtildi.

Yetkili, teknik ayrıntıların önümüzdeki 60 gün içinde yapılacak görüşmelerde netleştirileceğini ifade etti.

PETROL YAPTIRIMLARINDA ESNEME

Taslak metinde ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldırması da yer alıyor. Bu adımın hayata geçmesi halinde İran yeniden petrol ihracatı yapabilecek ve elde ettiği gelirlere erişebilecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILACAK

Dünya enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere yeniden açılması da anlaşmanın dikkat çeken maddeleri arasında bulunuyor.

Taslağa göre ABD'nin deniz ablukasını kaldırması karşılığında boğazdaki ticari geçişlerin normalleşmesi hedefleniyor.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR SERBEST BIRAKILACAK

Anlaşma kapsamında Washington yönetiminin İran'a ait yaklaşık 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakmasının da planlandığı öne sürüldü.

Söz konusu kaynakların İran ekonomisine önemli bir nefes aldırabileceği değerlendiriliyor.

İRAN'DA TARTIŞMA YARATTI

Taslak metnin basına yansıyan maddeleri İran'da da tartışmalara neden oldu. Özellikle uranyum stoku, Hürmüz Boğazı ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin maddeler muhafazakar çevrelerin tepkisini çekerken, anlaşmanın ülkenin çıkarlarına hizmet edip etmeyeceği konusunda tartışmalar sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları

Özgür Özel'in gizli planı ortaya çıktı
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

Büyük arbede! Meclis'e yürüyen öğretmenlere polis müdahale etti
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena'dan radikal kararlar! Yeni aşkıyla çiftliğe taşındı, dansı bıraktı

Yeni aşkıyla çiftliğe taşındı, dansı bıraktı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı

Arhavi'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir

NATO Zirvesi öncesi kritik uyarı: Trump Türkiye'den bunu isteyebilir
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

Bizim maçtan sonra söyledikleri bomba!