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Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

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Hizbullah, El-Adissa kasabasında yeni kurulan İsrail ordusuna ait topçu mevzilerine saldırdı. "Ateşkes ihlal edildi" açıklamasında bulunan İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye banliyösünü hedef aldı. Bölgeden servis edilen görüntülerde vurulan noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.

  • Hizbullah, Güney Lübnan'daki El-Adissa kasabasında İsrail ordusuna ait yeni kurulan bir topçu mevzisini hedef aldı.
  • İsrail, Hizbullah'ın saldırısını ateşkesin ciddi ihlali olarak nitelendirip Beyrut'un güneyindeki Dahiye banliyösüne hava saldırısı düzenledi.
  • İsrail ordusu, Hizbullah'ın kuzeydeki Şomera ve Şlomi yerleşimlerine üç füze fırlattığını belirtti.

Hizbullah, Güney Lübnan'da İsrail ordusuna ait yeni kurulan bir topçu mevzisini hedef aldığını açıkladı. İsrail ise saldırıyı ateşkesin ciddi şekilde ihlali olarak nitelendirerek Beyrut'un güneyindeki Dahiye banliyösüne hava saldırısı düzenledi.

HİZBULLAH TOPÇU MEVZİLERİNİ HEDEF ALDI

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Güney Lübnan'daki El-Adissa kasabasında yeni kurulan İsrail ordusuna ait bir topçu mevzisini hedef aldığını duyurdu.

İSRAİL: ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Nabatiye vilayetinin Marjeyun bölgesinde bulunan kasabadaki saldırının ardından İsrail ordusundan açıklama geldi. İsrail ordusu, Hizbullah'ın kuzeydeki yerleşim bölgelerine üç füze fırlattığını belirterek bunun ateşkesin ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiğini savundu. Açıklamada, füzelerin Şomera ve Şlomi yerleşimlerinin yakınlarına düştüğü, bunun da hafta sonu bölgeye isabet eden iki mühimmatın ardından gerçekleştiği ifade edildi.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

Saldırıya misilleme olarak harekete geçen İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye banliyösünü hedef aldı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen altyapı unsurlarının vurulduğu belirtildi. Bölgeden gelen görüntülerde saldırının hedef aldığı noktadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Karşılıklı saldırılar, taraflar arasındaki ateşkesin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırırken, bölgede gerilimin yeniden yükseldiğine işaret etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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