Haberler

Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da plajda vakit geçiren bir kadın, yanına gelen bir erkeğin yönelttiği kişisel sorular nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı kayda alarak paylaştı. Görüntüleri "Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?" notuyla yayımlayan kadın, plajda yaşanan diyaloğu takipçileriyle paylaştı. Video, kişisel sınırlar ve iletişim biçimleri üzerine tartışma yarattı.

Bodrum'da plajda vakit geçiren bir kadın, yanına gelen bir erkeğin sorduğu sorular nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi görürken, kadın yaşananları "Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?" notuyla anlattı.

PLAJDAKİ DİYALOĞU KAYDA ALDI

Bodrum'da plajda oturup yemek yiyen bir kadın, yanına yaklaşan bir erkekle arasında geçen diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Videoda erkeğin peş peşe kişisel sorular yönelttiği, kadının ise kısa yanıtlar verdiği görülüyor.

"BİR KADINA PLAJDA NASIL YAKLAŞILMAZ?"

Görüntüleri paylaşan kadın, videoya "Kadın olmak zor. Plajda yemek yerken bakın neler sorulmaz" ve "Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?" notlarını ekledi.

Videoda kadının, kendisine yöneltilen sorular karşısında rahatsızlık duyduğu ve sohbeti sürdürmek istemediği izlenimi oluşuyor.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık iki dakikalık videoda plajda yaşanan diyalog yer alırken, görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Paylaşım, kamusal alanlarda tanımadığı kişilere yaklaşım biçimleri ve kişisel sınırlar konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

Tarihi anlaşma sızdı! İran'dan ülkeyi ayağa kaldıran geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı

Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti

Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu

Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor