Gelen sesi domuz zannedip akrabalarını vurdular: 1 ölü, 2 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ürünlerini korumak için domuz avına çıkan 3 kişiden 2'si, otların arasından gelen sesi domuz zannederek tüfekle ateş edince üçüncü kişinin ölümüne sebep oldular. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Manavgat Beşkonak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türk (47), bacanağı Ramazan T. (38) ve yeğeni Fatih T. (21) bir süredir olduğu gibi dün gece buğday tarlasına giren domuzlardan ürünlerini korumak için tarlalarına gittiler. Karahanlar mevkiinde bulunan tarlalarında domuz nöbetine giden 3 kişi tarla çevresinde dağılarak nöbete başladılar.

Bir süre sonra otlar arasından gelen sesi domuz sesi sanan Ramazan T. ve Fatih T. tüfekleriyle sesin geldiği yere ateş ettiler. Açılan ateş sonucunda Abdullah Türk başından ve vücudundan yaralandı. Abdullah Türk olay yerinde yaşamını yitirirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 47 yaşındaki Abdullah Türk'ün bacanağı Ramazan T. ve yeğeni Fatih T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince 'Taksirle adam öldürmeye neden olma' suçundan gözaltına alınan Ramazan T. ve Fatih T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı