Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman'dan günlerdir haber alamayan komşuları, apartmandan gelen kötü koku üzerine ihbarda bulundu. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Diyarbakır Bağlar'da yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman, komşuların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.
- Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve ölüm nedeni otopsi sonucunda netleşecek.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman, komşuların apartmandan gelen kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine evinde ölü bulundu. Akduman'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
KOMŞULAR KÖTÜ KOKU ÜZERİNE İHBARDA BULUNDU
Olay, Bağlar ilçesi 203. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman'dan cuma gününden bu yana haber alamayan komşular, apartmandan yayılan kötü koku üzerine durumu yetkililere bildirdi.
EKİPLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Hasan Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, Akduman'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.