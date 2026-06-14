Haberler

Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman'dan günlerdir haber alamayan komşuları, apartmandan gelen kötü koku üzerine ihbarda bulundu. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Diyarbakır Bağlar'da yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman, komşuların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.
  • Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve ölüm nedeni otopsi sonucunda netleşecek.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman, komşuların apartmandan gelen kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine evinde ölü bulundu. Akduman'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

KOMŞULAR KÖTÜ KOKU ÜZERİNE İHBARDA BULUNDU

Olay, Bağlar ilçesi 203. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman'dan cuma gününden bu yana haber alamayan komşular, apartmandan yayılan kötü koku üzerine durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Hasan Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, Akduman'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

Tarihi anlaşma sızdı! İran'dan ülkeyi ayağa kaldıran geri adım
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

4 kişiyi öldürdü! Uzman çavuşun aile katliamıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti

Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

Plajda yanına yaklaşıp tuhaf sorular soran adamı böyle ifşa etti
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu

Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu