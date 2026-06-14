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Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cesedi morga kaldırıldı

Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cesedi morga kaldırıldı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple kayınvalidesi, kayınbiraderi, baldızı ve eşini silahla öldürdü. Cenazeler morga kaldırılırken, saldırganın intihar girişimi sonrası durumu ağır.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde damat uzman çavuş M.G. tarafından öldürülen anne ve çocuklarının cenazeleri morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu, gerekli incelemenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, intihar teşebbüsünde bulunan ve durumu ağır olan uzman çavuş M.G.'nin ise ambulansla başka hastaneye sevk edildiği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haberler.com
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